Insisten en la posibilidad de que Juanga esté vivo

Cada vez son más quienes piensan que Juan Gabriel puede estar vivo.

Pepe Zavala, quien fuera músico del "Divo de Juárez", explicó durante una entrevista para el programa de Televisa "Intrusos" que el compositor dejó señales de que no falleció y puede estar escondido en algún lugar.

"Siento que está vivo él. Yo lo siento. Número uno: nunca lo vimos. Se le hizo un homenaje padrísimo, pero nunca lo vimos", argumentó. "Lo que nos comentaba en los conciertos, después de los conciertos, que se iba a ir a un lugar, que nunca lo íbamos a encontrar. Decía: 'Me voy a ir muy lejos, nunca me van a encontrar. Me van a extrañar’”.

Zavala cree que Alberto Aguilera Valadez planeó el supuesto engaño, pues necesitaba paz, porque al finalizar sus presentaciones lucía triste. Según el músico, el ídolo parecía harto porque mucha gente se quería aprovechar de su fama, por lo que decidió esconderse.