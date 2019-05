Dolores Fonzi asegura haber vencido al cáncer

La reconocida actriz argentina Dolores Fonzi dio a conocer en Twitter que logró curarse del cáncer de mama, que le fue diagnosticado el pasado 8 de abril.

Además de agradecer el apoyo de sus familiares y amigos, Fonzi quiso compartir su testimonio para hacer que otras personas quienes padecen la enfermedad no pierdan la esperanza en su recuperación.

El 8 de Abril me diagnosticaron Cáncer de Mama. El 8 de Mayo después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable.