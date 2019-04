Charlize Theron revela que su hijo es transgénero

Charlize Theron reveló que su hija Jackson, de 7 años, es transgénero. En entrevista con Daily Mail, la estrella abordó por primera vez el tema, luego de años de rumores.

"Pensé que ella era un niño, hasta que me miró cuando tenía 3 años y dijo: '¡No soy un niño!' Tengo dos hijas hermosas que, como cualquier padre, quiero proteger y quiero ver crecer. Nacieron como son y no me corresponde a mí decidir exactamente en qué lugar del mundo pueden encontrarse y quiénes quieren ser", dijo.

"Mi trabajo es celebrarlas y amarlas y asegurar que tengan todo lo que necesitan para ser lo que quieren ser. Haré todo lo que esté a mi alcance para que tengan ese derecho y estén protegidas", agregó.

En 2012, Theron dio a conocer que adoptó a Jackson, a quien presentó como un niño, y tres años más tarde adoptó a la pequeña August.

En varias ocasiones la estrella fue captada con Jackson, quien llevaba vestidos o faldas y lucía cabello largo.