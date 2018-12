Así celebran los famosos la Navidad

Unos cantan, otros bailan, la mayoría se pasa de copas... ¡pero todos son felices en Navidad!

Lady Gaga, John Cena, Viggo Mortensen o Kristen Stewart, entre otros famosos, comparten con nosotros que ninguno de ellos deja de lado a la familia en esta época de celebración.

"Mi papá es muy entusiasta de la Navidad, a mí me gusta ahora, pero sí tuve mi época Grinch en la que no quería saber nada de ella. A él le gusta que hagamos un menú, que invitemos a nuestros amigos y familia y que cantemos. Siempre hay que cantar algún villancico al piano".

-Lady Gaga

"A las fiestas en casa de Navidad les decimos: 'las fiestas de calcetines', porque todos empezamos súper arreglados, yo en tacones, mi hermano en traje y corbata. y acabamos en pijamas y en calcetines para el frío. Nos ha dado por cantar karaoke temas de Elvis, de Sinatra, de Aretha, Billie Holliday y Janis Joplin".

-Kristen Stewart

"Hay pocos días del año en los que me permito ser un desorden, y la Navidad es uno de ellos. Me junto con mi familia, compro lo que me piden que lleve y como todo lo que no puedo comer en el año, como pastel, pan, harinas y alimentos súper grasosos. También me levanto tarde y ando en pijama".

-John Cena

"Vivo en España y me encanta lo fraternal que la pasamos en Madrid, con vecinos, con amigos. Cuando tengo oportunidad de que mi hijo (Henry) venga con nosotros, esto se vuelve una festividad completa. Bebo mate, sin duda, y últimamente disfrutó el bacalao a la vizcaína. ¡Qué delicia!".

-Viggo Mortensen

"A todos nos encanta improvisar y nos gusta llevar algún platillo. Eso se vuelve un festival de comida que nunca termina. Yo adoro los tamales (mexicanos) y mi mamá los cocina en fechas navideñas. También mi cuñada se pone a cocinar burritos o chilaquiles para el desayuno. Siempre tienen un toque mexicano nuestras navidades".

-Joe Jonas

"En casa no comemos carne, entonces, todo lo que preparamos es con base en vegetales, pasta y lácteos. Yo no soy experto cocinero como Rachael Ray, o decorador como Martha Stewart, pero sin duda, me gusta aportar. Creo que la lasaña de vegetales me queda muy bien y hago un postre de cacao, sin harina, y con jengibre, que me gusta proponer en lugar de pastel".

-Milo Ventimiglia

"¡Ay! En casa no hay nada más tradicional que todos cocinemos y cooperemos con algo. A mí me gusta la cocina, y soy experta en guisos. Y me he clavado mucho buscando nuevas recetas en internet. Creo que la Condesa (Giada) es de las que mejores recetas propone y no creo que me salgan igual, pero sí muy sabrosas. Entonces, ¡cocinamos todos!".

-Laura Dern

"Disfruto la Navidad porque no tengo nada que hacer y, de pronto, me dan ataques de ocio y luego quiero hacer todo. Me encanta hacer bromas en la cena navideña, obsequiar regalos kitsch, como ropa interior o gorros navideños de Santa y esas cosas. Ver las caras de los que las reciben. Me gusta mucho el ponche de frutas que hacen unos amigos... es mi predilecto".

-Conan O'Brien