Ahora, el intérprete de Winnie The Pooh es acusado de abuso sexual

Jim Cummings, famoso por haber prestado su voz a personajes de Disney como Winnie The Pooh y Tigger, se encuentra en una guerra legal contra su ex esposa, quien lo acusó de violación y agresión sexual, reportó The Blast.

La ex pareja de Jim, Stephanie, reclamó en una demanda que desde su divorcio, ocurrido en 2011, el famoso ha abusado de ella física y mentalmente.

"(Jim) ha cometido abusos físicos, sexuales y emocionales, y entre otras cosas, amenazas de muerte, violaciones y diversos comportamientos sexuales desviados sin mi consentimiento", se lee en los documentos legales.

La mujer relató que obtuvo dos órdenes de restricción por violencia doméstica contra la estrella, y que el 31 de agosto del 2011 él se acercó a su casa, la abofeteó en el trasero y tuvo forcejeos con ella en frente de su hija de 4 años.

Jim, en cambio, dijo que el suceso pasó de una manera distinta, que él estaba jugando con ella y que sólo la tocó ligeramente en el trasero, para luego darle un abrazo consensuado.

Stephanie igualmente afirmó que fue violada por el artista en 2013, y que presuntamente presentó un informe policial sobre el incidente; en la corte, dijo que tuvo que ingresar a una instancia mental a la que Jim se presentó sin aviso para pedirle que saliera.

"Sin consentimiento, él tocaba mis nalgas, mi ingle y mis pechos. Me mantenía en un lugar intentando besarme y acariciarle. Me azotaba delante de nuestras hijas. Y luego me hacía comentarios sexuales que me parecían repugnantes", afirmó la demandante.

Por otro lado, la ex pareja también ha mantenido una pelea legal por la custodia y los pagos de manutención de sus hijas, y, en otros documentos, Stephanie afirmó que Jim retenía los pagos de manutención y le exigía sexo a cambio del dinero.

La mujer afirmó que el constante hostigamiento del intérprete provocó un deterioro en su salud, por lo que en 2017 tomó la decisión de mudarse a Utah con sus hijas.

En anteriores audiencias, Stephanie dijo que la principal razón por la que se separó de su marido fue por el abuso de alcohol, marihuana y Adderall, así como por su historial de abuso de otras sustancias.

La presunta víctima también denunció a Jim por maltrato animal, ya que dice que una vez tomó al perro de la familia y lo colocó dentro de un cubo de metal afuera de su casa en un día muy caluroso, y que lo dejó ahí por mucho tiempo.

En las audiencias en tribunales de Los Ángeles Jim ha aceptado que puede tener un trastorno de salud mental, pero que ya se encuentra bajo medicamentos, y que aunque ha intentado resolver amistosamente las cosas con su ex esposa, ella no deja de ser hostil con él.

Stephanie igualmente acusó al actor de vivir actualmente con una mujer que fue trabajadora sexual, y que lo ve como una versión más pequeña del ex productor Harvey Weinstein.

"Winnie the Pooh vive con una puta, le paga a una puta para que finja ser su novia, viola y abusa de la madre de sus hijos", dijo Stephanie.