Niurka Marcos espera que legalicen la marihuana en México

Niurka Marcos espera con ansías el día que la marihuana se legalice en México para restregarle a varios que es una planta con toques medicinales.

Hace unos días la cubana fue a un Juez Cívico para recoger su hija Romina, quien fue detenida con una pipa para fumar marihuana por cinco policías en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

"A nosotros no nos asusta esa mamada, cuando la liberen, cuando la hagan legal, entonces me voy a parar yo con mi vaporizador y voy a decir 'a ver todos aquellos que hablaron tanta mierda y ¿los que se la metían y lo escondían?'

"Aquí todo el mundo se mete mariguana, no nos hagamos pendejos, de una forma u otra, yo soy una mujer my cultivada, regenera el organismo de muchas maneras, en noviembre, que no sabemos la fecha, dejarán de pensar que esta conversación es polémica o amarillista y nos daremos cuenta que somos personas con cultura de información", dijo.

La vedette agregó que todos sus hijos saben de las propiedades de la planta y no les preocupa hablar del tema.

"Mis hijos, los tres incluyendo a Emilio (Osorio) que es el más chiquito, conocen absolutamente todo lo que tiene que ver con las propiedades y las grandes riquezas medicinales que proporciona la marihuana.

"Que hay países que la encaminaron a un perfil de droga, qué pena, porque a la abuelita le sobaban, a la tía le sobaban la piernita con alcohol con marihuana", comentó.

"La Mujer Escándalo" acompañó a su hija Romina en su debut como productora en Teatro en Corto.

"En uno de los capítulos de Rica, Famosa y Latina se trató de una pijamada donde yo le di chocolate con marihuana a mis compañeras, las puse hasta 'el culo'", dijo Niurka Marcos.