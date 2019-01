Shaila Dúrcal habla de los problemas en su familia tras la muerte de su madre

La muerte de Rocío Dúrcal en el 2006 causó no sólo un fuerte pesar en el mundo entero debido a lo apreciada que era la notable cantante española, sino que afectó obviamente a su familia, incluso más allá del plano emocional.

Sucede que, tras el lamentable deceso, los trámites referidos a la herencia de la artista que en algún momento fuera una gran amiga del también fallecido Juan Gabriel empezaron a generar pugnas internas en su propio clan sanguíneo.

Ahora, Shaila, la hija de la diva que ha seguido sus pasos musicales, ha hablado por primera vez de esta situación en el programa televisivo “Ventaneando”, de TV Azteca, aunque no se ha referido a detalles específicos ni términos legales.

Lo que sí ha señalado es que ella misma se convirtió en mediadora de estos conflictos para tratar de llevar la fiesta en paz hasta la muerte de su propio padre, Antonio Morales “Júnior”, producida en el 2014.

“Papá estaba muy triste antes de que falleciera mi madre, porque sabía lo que venía”, recordó. “Nosotros tampoco hemos tenido la vida sencilla, aunque la gente vea todo lo bonito, lo color de rosa. También somos una familia normal que ha sufrido pérdidas y ha sufrido muchas cosas”.

“Es importante pasar el momento, vivir el tiempo presente; ya pasó”, comentó, para aludir también a lo complicado que es lidiar con casos así cuando se está en el ojo público. “Mi papi se fue tranquilo, [lo] que es importante. Hablaron, platicaron y todo se quedó muy bien. Son pruebas que te pone la vida y no son nada fáciles cuando tienes una cámara delante todo el rato”.

La misma cantante no pasó un 2018 precisamente venturoso debido a un accidente que le hizo perder parte de su dedo índice derecho y del que todavía no se recupera del todo. Pese a que ella dio a conocer lo sucedido en las redes sociales, no se brindaron detalles del percance.