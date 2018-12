Lucero defiende a su hija por críticas contra su aspecto

Injustas le parecen a Lucero las críticas que ha recibido su hija, tras hacer su debut en el mundo de la música junto a su padre, Manuel Mijares.

Y es que en redes sociales le han hecho comentarios negativos sobre el aspecto físico de su retoño, llamada también Lucero, quien tiene algo de sobrepeso y el cabello muy alborotado.

"Los artistas y las personas públicas están sometidas a muchísimas críticas y de todo tipo, unas constructivas, unas muy positivas y bonitas, y otras muy negativas que no sirven más que para bloquearlas”.

"No es el lanzamiento (de su hija como cantante)... Ella canta muy lindo y le gusta mucho cantar, yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie y menos a un niño, a un joven y menos a alguien que no es un personaje público como tal", aseguró Lucero para el programa Sale el Sol.

La aparición en la música por parte de la adolescente de 13 años se dio en la canción "Vencer al Amor" del nuevo disco de Mijares, “Rompecabezas”, y dicho por el intérprete, fue prácticamente un accidente, pues su criatura estuvo en el momento indicado a la hora correcta.

El cantante agregó que cuando él y Lucero escucharon la canción terminada lloraron de felicidad.

“Siempre la voy a defender, tanto a ella como a mi hijo, son mi máximo tesoro y yo creo que a ningún papá del mundo, estoy segura de ello, le gustaría que su hijo fuera ofendido, agredido, herido o criticado en ningún aspecto”.

-Lucero, actriz y cantante