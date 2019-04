La Guzmán aplaza cirugía por sentirse bien

La operación quirúrgica número 29 en la cadera a la que ayer iba a someterse Alejandra Guzmán fue aplazada; esto, debido a que la cantante se siente bien de salud.

"Creo que no la voy a hacer (la operación) porque no me siento mal. Me siento tan bien que no la voy a hacer", declaró la cantante el lunes, en entrevista.

Una cirugía estética a la que se sometió hace 10 años aún sigue causándole estragos a la cantante, por lo que frecuentemente tienen que estar removiéndole polímeros que le fueron inyectados en los glúteos en aquella ocasión.

A principios de abril, la doctora María Elena Sandoval Ochoa publicó un comunicado en el que anunciaba que la intérprete no podría cumplir algunos conciertos programados debido a que se le iba a practicar un tratamiento quirúrgico para aliviar una afección en la zona lumbar.

Sin embargo, con el paso del tiempo su salud no mermó, por lo cual la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal decidió posponerla.

La noche del martes, la cantante, de 51 años, se presentó con éxito en la Feria de San Marcos de Aguascalientes.