Joy Huerta habla sobre su nuevo romance y la hija que se viene

En la dulce espera de una hija, Joy Huerta, quien recientemente dio la noticia de su boda con una mujer y el embarazo de su esposa, dijo estar plena, súper contenta y con muchas razones para celebrar.

Y cómo no, si los hermanos Jesse & Joy vuelven a dar guerra con el sencillo "Mañana es Too Late" que grabaron con J Balvin, el cual podrán escuchar en vivo en su concierto del 18 de mayo en la Arena Monterrey.

La cantante, quien visitó Monterrey, Nuevo León, junto a su hermano Jesse, fue cuestionada en torno a la reacción del público tras compartir su intimidad y la forma en la que ha sido aceptada esta noticia por parte de sus fans.

"Yo me siento muy contenta, sin embargo, yo no lo veo como aceptación. Para mí aceptación no es la palabra. Aquí las únicas personas que se tienen que aceptar son cada uno de ellos mismos", dijo Joy.

"Yo vivo una vida feliz. Yo estoy súper súper súper contenta. Simplemente, a quien le parezca bien, al que no, también... Eso no es problema mío. Nosotros estamos aquí por la música y felices de poder compartirla".

Lo que a Joy le importa, aclaró, es el bienestar de su familia. "Que estemos felices en familia", dijo, señalando a su hermano, "que podamos tener un día a la semana en el que podamos hacer nuestra, diría carne asada, pero no como animal, entonces nuestros elotes asados", comentó sonriendo la intérprete de 32 años.

Los hermanos Huerta se la pasan bien cuando están juntos con sus respectivas parejas esos días de relax. "La esposa de mi hermano es chef, entonces es una gozadera cuando podemos compartir un poquito en su casa. Normalmente, nos invita Jesse a su casa, nos hacen de comer o vemos pelis".

En el mensaje que publicó Joy el pasado 16 de abril dijo que nunca pensó que el amor de su vida sería una mujer, a quien conoció desde hace siete años. "El amor nos tomó a ambas por sorpresa", compartió en ese momento.

Es por eso que ayer se le cuestionó si tiene muchas razones para celebrar la vida, a lo que respondió: "sí, la verdad que sí".

¿Sería momento de escribir un tema pensando en su bebé, dado lo inspirada que está?, fue la pregunta. "No dudo que en algún momento escribiré algo completo y totalmente dirigido hacia ella, pero, por ahora, dentro de lo que hay en el álbum, hay mucho que me ha inspirado en los últimos años mi vida, pero también a Jesse, cosas que nos tienen muy plenos a nivel personal y laboral".

Por lo mismo, no duda que la llegada de su hija le dé una plenitud más grande.