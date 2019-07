Muere ahogada la modelo colombiana María Fernanda Aguilar

La modelo colombiana María Fernanda Aguilar murió ahogada el domingo, cuando nadaba en una playa de Pradomar, en Puerto Colombia, a lado de su novio Julián González, quien salvó la vida.

Ambos decidieron meterse al mar, cuando según testigos, comenzaron a pedir auxilio pues no podían salir de él.

"Estaban desde el día sábado en una cabaña. Era un grupo de ocho personas aproximadamente. Según su mejor amigo, él escucha los gritos de Julián y María Fernanda e intenta salvarlos, pero no logra hacerlo. Pide ayuda, pero los salvavidas dicen que es demasiado peligroso porque tenían un solo chaleco y la moto de agua disponible no tenía combustible, así que tuvieron que esperar más de dos horas para que alguien los ayudara", narró Sarid Aguilar, quien es tía de la joven, ex participante del programa "Desafío Súper Humanos 2018.

Cuando por fin fueron rescatados, la chica de 20 años fue llevada al Hospital de Puerto, donde confirmaron su muerte, mientras que Julián corrió mejor suerte y está hospitalizado en la clínica Reina Catalina.

"Es un momento difícil. Lo único que sé y puedo decir es que, donde quiera que Mafe esté, está en un lugar mejor pues es la persona con el corazón más puro y noble que llegué a conocer. Mafe me brindó los mejores momentos de mi vida. Soñamos con un futuro juntos, y es muy triste ver cómo la gente alimenta su morbo del dolor ajeno".

"Te amé, te amo y te amaré hasta el fin de los tiempos. En honor a ti, haré todo lo que sé que hubieras querido que fuera de mí. Gracias por enseñarme a amar de verdad", dijo Julián González, novio de la modelo fallecida.