Frida Sofía muestra 'pruebas' de que Alejandra Guzmán la golpeaba

Frida Sofia, hija de Alejandra Guzmán, aseguró en historias de Instagram que su madre la agredía física y verbalmente, y compartió imágenes de moretones que supuestamente le dejó en alguna ocasión.

Luego de que la cantante declarara en un programa televisivo que su hija arremetió físicamente contra ella en varias ocasiones, la joven usó la red social para defenderse.

"No he sido más que buena hija con esta diabla. No se vale. Y por eso estoy publicando esto, porque no se vale. Me duele, pero soy sincera con todos, hasta de mis cagadas. Yo jamás, jamás, jamás le he levantado un dedo a mi mamá, y si sí, fue para quitármela de encima. Está loca", dijo la influencer, entre lágrimas."Ahorita le saco videos y fucking fotos de moretones y put... que me metió Alejandra Guzmán. Pin... mentirosa, cule...".

En otras publicaciones se dirigió a su madre para pedirle que mostrara pruebas de las supuestas acciones violentas en su contra.

"Basta de mentirle a la gente, ¿no? Ahora, que estoy madreando o que madreé a Alejandrita, ¿no? Hay que conseguir testigos. Hay mucha gente, mucha gente que ha sido testigo de tu abuso físico, mental, psicológico. Mucha gente. La única violenta, agresiva y abusiva eres tú", declaró.

"O sea, ya. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Y saben qué es lo más triste? Que todo esto es lo que ella quiere: que me ponga mal, que no pueda ensayar para el Balón de Oro, que me salgan mal las cosas. Y no te voy a dar el gusto, güey".

Guzmán había platicado que la modelo tiene un problema de personalidad.

"Soy su madre y comprendo que no esté en el mejor momento. He tratado este tema con ella ante terapeutas por más de ocho años. Lo que pasa es que no puedo pedirte perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy. Ella necesita ayuda porque tiene border personality".

Para la National Alliance on Mental Illness, el Borderline Personality Disorder o Trastorno Límite de la Personalidad se caracteriza por la incapacidad de regular las emociones; quienes lo padecen, viven sus emociones de manera muy intensa por lapsos largos.

La intérprete cree que alguien manipula a su hija, y dijo saber quién, pero que al final cree en la justicia divina.

Tras negar haber tenido alguna relación sentimental con un ex novio de su hija, contó que se alejó de ella tras vivir agresiones físicas, las cuales adjudicó al alcohol y al resentimiento.

"Es un orgullo para mí haberla sacado del bote (cárcel) una vez, porque golpeó a una persona que la estaba grabando sin su consentimiento. Entonces, lo hice con todo el amor, y lo volvería a hacer.

"Pero ya lo que está haciendo, y lo que está vendiendo, que las personas que están influenciándola de esa manera no se den cuenta de que ella necesita ayuda, es muy fuerte, porque es muy fácil juzgar y ponerla en contra mía, pero soy la única persona que ha estado en su vida".