Arremeten contra Vicente 'Chente' Fernández en redes por homofobia

Tras declaraciones de Vicente Fernández, donde deja al descubierto su homofobia, el ídolo de México es tundido en redes sociales; en Twitter, ya es trending topic.

Y es que en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para Grupo Imagen, Chente rememoró cuando tuvo cáncer y no quiso realizarse un trasplante de hígado por temor a que el órgano fuera de un homosexual.

"Hice una gira mundial y estando en un Houston, me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando dijeron que era cáncer interrumpí la gira", relató el intérprete.

Supuestamente, los médicos que atendieron al ídolo de la música mexicana consiguieron, en cuestión de días, el hígado para el trasplante que requería, pero él no aceptó.

"Me querían poner el hígado de otro cabrón y les dije, 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto".

Ante tales manifiestos, el público no ha dejado de atacarlo en la red.

"@Vicente Fernández: no mames ¿Un trasplante? Que tal si es de un joto, válgame la chingada no, mejor que me lo done mi hijo que si es un machito hecho y derecho", opinó el usuario de nombre Christian Muñoz, en Twitter.

"¿Cómo que Vicente Fernández resultó ser homofóbico? Nunca me hubiese imaginado que un anciano cantante de rancheras y nacido en el siglo pasado sería así", dijo otro asiduo a Twitter cuyo seudónimo es Mefitófeles.