Amandititita está 'a toda madre'

A diferencia de las tradicionalmente estrictas madrastras de los cuentos de hadas, Amandititita mantiene una relación de amistad con el hijo de su esposo, Ulises Lozano, tecladista de Kinky.

Luego de 10 años de matrimonio, la cantante asegura que no exploró su faceta como madre con el ahora joven de 22 años debido a que no está interesada en asumir ese rol en la vida.

"Somos como amigos, cuates, creo que soy la mala influencia. Él ahorita ya es muy grande, no es como que Ulises tenga un bebé. Es un chavo, nos vamos a echar tragos juntos, nos la pasamos muy bien, platicamos de libros...

"Me encanta ver a la juventud, la admiro mucho, tengo amigos muy jóvenes, incluso de la edad de él. Al contrario, a mí a veces me da pena, creo que una madrastra se debería portar mejor", afirmó la cantante, en entrevista.

La intérprete de "La Güera Televisa", hija del fallecido Rockdrigo González, compartió que aún recibe señalamientos por parte de su entorno por el hecho de no querer descendientes.

"Sí es presión, pero a los hombres nunca les preguntan cuándo serán padres; a las mujeres sí, y donde no quieras tenerlos, entonces eres una egoísta, una persona que no siente, o nunca serás feliz.

"A mí no me dejan de preguntar por qué no tengo hijos o cuándo voy a tenerlos, no me pueden creer que yo no quería simplemente por decisión", sostuvo.

Amanda Lalena Escalante Pimentel, nombre real de la artista, considera que no deberían formularse esos cuestionamientos, en especial, contra las mujeres.

Por ello, a través de su música suele mandar mensajes de forma indirecta, con el fin de levantar la voz ante diferentes problemáticas sociales.

"Busco una forma estratégica de hacer canciones que me permitan seguir hablando, pero sin que éstas, al escucharse, sean una cosa muy densa", aseguró.

Ejemplo de ello es su nuevo material discográfico, Pinche Amor, que estrenó el 3 de mayo en plataformas digitales.

"En este cuarto disco traigo mucho a colación que la sociedad ha glorificado el dinero y el poder, sin embargo, no hablan de la ausencia de felicidad que vives cuando tienes estos dos rubros en la vida", manifestó.

Por otra parte, luego de publicar su libro Trece Latas de Atún, la autora de "Metrosexual" compartió que está próxima a lanzar una segunda publicación, de la cual no quiso dar más detalles.

Amandititita comentó que escribir es una forma de asimilar los problemas.

"La escritura, para mí, es lo que me da paz para soportar lo difícil que me resulta a veces el medio de la música.

"Cuando me toca ir a la tele me siento rara, me siento menos, totalmente ajena. Ahí siento que tengo que hacer un trabajo. Muchas veces me siento juzgada, recibo ataques porque la gente luego me jode; la escritura me da esa paz y esa energía", dijo.

"Yo no tengo esas ganas, nunca me visualicé con hijos, no tengo esa personalidad", Amandititita.