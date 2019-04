Adele se separa tras dos años de matrimonio y algunos lo celebran

Esta tarde, los representantes de la aclamada cantante británica Adele emitieron un comunicado en el que confirmaban la separación de la artista y del empresario Simon Konecki.

Pero usaron también el mismo texto para insistir en el hecho de que esto no significa que ninguno de los dos se vaya a desvincular del hijo que tuvieron, y que lleva el nombre de Angelo.

“Ambos están comprometidos a criar juntos con amor a su hijo”, explica el mensaje divulgado por Benny Tarantini y Carl Fish, los agentes de la cantante. “Como siempre, piden privacidad. No habrá más comentarios”.

La relación conyugal de esta pareja duró realmente poco, ya que la boda se produjo hace dos años, aunque los rumores sobre lo que se venía empezaron el mes pasado, cuando la intérprete de “Hello” fue vista sin su anillo de compromiso en un estudio neoyorquino de grabación.

