A Esmeralda Pimentel se le suben los humos y no acepta cualquier cosa

Sus inicios en la actuación fueron precisamente en Televisa y está agradecida por las oportunidades que recibió, pero desde hace dos años Esmeralda Pimentel decidió ya no acepta cualquier cosa.

La actriz dijo que ahora es más exigente con los proyectos que acepta, por eso ya no se le ha visto tanto en las telenovelas, pero es porque desea ofrecer buenos proyectos al público.

Esmeralda aseguró que está enfocada a realizar sólo productos de calidad porque es lo que se merece.

"Creo que últimamente me he vuelto más exigente con lo que acepto, busco tener más congruencia con las historias que quiero contar, con quiénes me quiero involucrar a nivel escénico, los directores y los actores", señaló la actriz de 29 años.

"Exigirme y exigir a nivel industria contenidos más interesantes, más complejos, entretenidos, pero de más calidad, que es lo que nos merecemos".

En 2015 obtuvo su primer protagónico en la telenovela El Color de la Pasión, al lado de Juan Diego Covarrubias.

Lo último en lo que participó para la pantalla chica fue en la serie La Bella y Las Bestias hace dos años, señaló.

"Llevo un par de años (con esta postura). Mucha gente me dice 'ay ¿ya nunca vas a hacer novelas?'. No digo que nunca voy a volver a hacer novelas, yo disfruté muchísimo el tiempo que estuve en Televisa, de hecho ahí empezó mi carrera, estoy sumamente agradecida", añadió la también novia de Osvaldo Benavides.

Explorar los terrenos del teatro y el cine, no ha sido fácil, porque tuvo que empezar de cero, aunque había hecho otros estelares en TV como La Vecina y Enamorándome de Ramón.

Esmeralda, quien estuvo en Monterrey con la obra Enfermos de Amor, también se da tiempo para filmar en Guanajuato la película en inglés No Man's Land, sólo que se da sus escapadas para las funciones que realiza.

"Quise explorar otra parte de mí y tomar riesgos, empezar desde cero en el ámbito del cine y empezar a hacer este tipo de obras de teatro donde puedo converger con actores que admiro, que quiero, respeto, con buenos textos".

Comentó que recién terminó las grabaciones de la serie en inglés Mexico City para Amazon Prime, thriller político en el que interpreta a la esposa del Jefe de Gobierno que está próximo a convertirse en el Presidente de la República.

Tiene relación estable

La relación de noviazgo que sostiene con Osvaldo Benavides atraviesa por un momento estable, a pesar de que no todo ha sido miel sobre hojuelas.

"Justamente estoy tan agradecida de estar con él porque he aprendido a respetarme, porque he crecido muchísimo, porque no ha sido fácil y no nos hemos soltado", dijo la actriz.

"Es una persona que me ha enseñado a luchar, confiar, a permanecer cuando todo apunta a que no, todo lo contrario, él siempre me agarra de la mano".