Pintan "reservado" ante la casa de Alec Baldwin tras su pelea de aparcamiento

El actor Alec Baldwin compartió este viernes en Instagram una pintada frente a su casa en la que se puede leer "Reservado para Alec Baldwin", realizada dos meses después de que el intérprete se declarara culpable de acoso tras pelearse el pasado noviembre por una plaza de aparcamiento.

"Fuera de mi edificio. No es divertido. Es divertido, pero no me divierte. ?Me entienden?", escribió Baldwin en su cuenta de la red social como acompañamiento a la foto que, tres horas después de subirla, ya contaba con 25.000 me gusta.

Su hija, Ireland Basinger Baldwin, por otro lado, consideró en un comentario en dicha foto que era "bastante" divertido.

Baldwin admitió el pasado 23 de enero su culpabilidad tras pegarse con un hombre por una plaza de aparcamiento el pasado noviembre frente a su hogar en el barrio de Greenwich Village, en Nueva York.

El conocido imitador del presidente Donald Trump (en el programa televisivo "Saturday Night Live") increpó al conductor, identificado como Wojciech Cieszkowski, de 49 años, y le lanzó un puñetazo tan pronto como salió del vehículo.

El juez le ordenó pagar una multa de 120 dólares y acudir a clases de gestión de la ira.

En una entrevista posterior, Baldwin aseguró que había aprendido de aquellas lecciones, que en realidad él no estaba tan enfadado, después de escuchar a gente con verdaderos problemas para controlar sus accesos de ira.

Aquella no fue la primera ocasión en que Baldwin era detenido a causa de un accidente violento, ya que en mayo de 2014 fue arrestado por insultar gravemente a una pareja de policías que le dieron el alto por circular en bicicleta en sentido contrario.

En 2011 lo expulsaron de un avión por negarse a apagar el celular y en 2007 se filtró un mensaje en el buzón de voz de su hija, Ireland, en el que la llamaba "cerda" y amenazaba con "enderezarla" por no responderle el teléfono.