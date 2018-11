Lin-Manuel Miranda desvela su estrella en Hollywood: Siento que estoy soñando

El polifacético artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda desveló hoy su estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles y aseguró que le parecía estar viviendo un sueño hecho realidad.

"Siento que estoy soñando", indicó el autor del musical "Hamilton" ante los numerosos fans que acudieron hoy a la avenida Hollywood Boulevard para acompañarle en este tributo tan especial.

Muy emocionado, acompañado por su familia y vestido con un traje gris oscuro y corbata azul, Miranda ofreció un discurso lleno de cariño hacia sus seguidores, por quienes no dudó en ponerse de lado junto al atril para no dar la espalda a quienes estaban en la parte trasera del escenario.

La estrella de Miranda, la número 2.652 de las colocadas en el Paseo de la Fama, fue desvelada hoy enfrente del teatro Pantages, que, tal y como recordó hoy el artista, fue el primer auditorio de Los Ángeles en el que trabajó gracias a su musical "In the Heights".

"Crecí en Nueva York así que mi primera interacción con el Paseo de la Fama fue cuando la gente falleció y veías las flores colocadas sobre las estrellas (...). Era algo distante de gente exitosa y una manera de que sus fans les pudieran homenajear", apuntó.

"Un día pondrán flores sobre esta estrella, pero no será hoy", añadió con ironía al describir este homenaje como un "día increíble" para él.

Miranda subrayó, además, que las estrellas del Paseo de la Fama son "permanentes" y agregó que eso casa con obras suyas como "Hamilton" que versan sobre el legado y la historia.

"Las noticias de mi fama todavía son muy exageradas' (frase que forma parte de su musical "In the Heights"), pero el hecho de que haya una estrella marcando el lugar en el que pude decir estos versos... No puedo explicaros el sueño hecho realidad que es", afirmó.

"Es la alegría más grande de mi vida: componer música que podéis llevar con vosotros en vuestro día a día. No puedo pensar en un honor más grande", cerró Miranda, quien estuvo acompañado en el acto por la actriz también puertorriqueña Rita Moreno y por el músico y comediante estadounidense "Weird Al" Yankovic.

Moreno, una de las quince personas que han llegado a ser "EGOT" (ganadores de al menos un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony), destacó la labor de activista como Miranda, y aseguró que no está solo para sus amigos sino para "aquellos que lo necesitan".

"Te has ganado esta distinción. Especialmente porque tomaste la decisión de enfocar el brillo de tu poder como estrella en beneficio de los demás", indicó.

"Tu corazón es más grande que el 'West Side' (zona oeste de una ciudad, en inglés, y referencia al musical "West Side Story" que protagonizó Moreno). Y tu corazón está 'In the Heights' (en las alturas, en inglés, y título de otro musical de Miranda)", añadió.

Moreno también bromeó con que "Lin-Manuelito" es "tan dulce y cariñoso" que parece "sospechoso", y terminó su discurso en español: "Te quiero muchísimo".

Cantante, compositor, actor, productor, director y activista, Miranda (Nueva York, 1980) se ha convertido en los últimos años en una de las caras más conocidas de la comunidad hispana en Estados Unidos y en un gran referente de la cultura popular en todo el país.

Gracias a su tremendo éxito en los escenarios de Broadway, especialmente por el fenómeno de "Hamilton", Miranda ha sido premiado en los Emmy, los Tony, los Grammy y los Pullitzer.

Las grandes emociones no terminan para Miranda con este homenaje en el Paseo de la Fama ya que en menos de tres semanas estrenará "Mary Poppins Returns", la secuela del clásico musical de Disney "Mary Poppins" (1964) y en donde comparte protagonismo con la británica Emily Blunt.