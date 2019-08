¿Se separaron Liam y Miley por adicciones e infidelidades?

Apenas hace una semana que Miley Cyrus y Liam Hemsworth anunciaron su separación y ya comienzan a surgir detalles de una historia que tiene más de fondo.

Según fuentes cercanas a la cantante, entrevistadas por el portal TMZ, el actor se encuentra en una espiral de alcohol y drogas que no puede parar.

La lucha de Miley con el abuso de sustancias en el pasado fue un factor decisivo para la actriz y especialmente difícil para ella. También se ha filtrado que de momento no tiene planes de solicitar el divorcio de Liam.

Los amigos del actor han respondido a estas acusaciones para asegurar que Cyrus está usando las acusaciones de drogas y alcohol para distraerse de la verdadera causa de la separación: la infidelidad de ella.

Anuncio

La fuente del actor no dio más detalles, pero negaron las noticias de que la pareja se hubiera separado meses antes de que fotografiaran a Miley besando a Kaitlynn Carter el fin de semana pasado.

“Este es otro intento de Miley de distraer de su infidelidad y su reciente y escandaloso comportamiento público”, respondió la fuente de Liam a TMZ.

Toda esta batalla de acusaciones llega después de que Liam Hemsworth se dejara ver abatido en Australia acompañado de su hermano Chris, la esposa de éste, la española Elsa Pataky, y los tres hijos de la pareja.

Un periodista del Daily Mail australiano se le acercó para preguntarle cómo se encontraba tras la sorprendente noticia: “No saben por lo que estoy pasando pero no quiero hablar de esto”.

Anuncio

Poco después, ella publicó en Instagram un mensaje lleno de metáforas. “No puedes luchar contra el cambio. No luches contra la evolución, porque nunca vencerás. Como la montaña en la que me encuentro, la cual una vez se encontró bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable...

“Mi padre siempre me dijo que la naturaleza nunca se apresura, pero que siempre hace las cosas a tiempo. Saber que eso es cierto llena mi corazón de paz y esperanza. Se me ha enseñado a respetar el planeta y sus procesos, y por eso yo me comprometo a hacer lo mismo conmigo misma”, reflexionaba Cyrus.