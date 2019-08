Sigue la polémica por el Bruce Lee de Tarantino

Los dimes y diretes entre una de las descendientes de un legendario ídolo de las artes marciales y el cineasta que lo acaba de presentar a su manera en la pantalla grande no tienen cuándo acabar.

Hoy, la hija de Bruce Lee, Shannon Lee, volvió a mencionar el tema de modo contundente como respuesta a unas recientes declaraciones en las que Quentin Tarantino defendía el modo en que muestra actualmente al recordado luchador en las salas de cine.

“Debería cerrar la boca”, le dijo la mujer al reconocido medio Variety. “Eso sería bueno. O podría disculparse o podría decir, ‘No sé realmente cómo era Bruce Lee. Lo escribí simplemente así para mi película. Pero esto no debería ser tomado como si fuera la verdad”.

Durante una conferencia de prensa en Moscú, luego de que la dama cuestionara el retrato de su padre en “Once Upon a Time in Hollywood”, el aclamado realizador afirmó que el aludido era “arrogante” y que no inventó realmente mucho en su guion, asegurando además que una de las frases más sonadas del filme (la que encuentra al personaje interpretado por Mike Moh comentando que podría derrotar a Muhammad Ali) fue realmente pronunciada por este.

Todo parece indicar que Tarantino ha basado esta última afirmación en “Bruce Lee: The Man Only I Knew”, un libro donde se menciona aparentemente a un crítico que afirmaba que Lee podría haber derrotado al boxeador si lo quisiera, pero que no atribuye la cita al asiático. Otra persona cercana a Lee, Dan Inosanto, rechazó hace varios días que su amigo y compañero de entrenamiento dijera algo semejante. Ay, Quentin.