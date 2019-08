¿Por qué Arath de la Torre se aferra a Televisa y no oye consejos de sus colegas?

Mientras muchos actores están sufriendo al perder su exclusividad en Televisa, varias voces han aconsejado a Arath de la Torre que renuncie a su contrato porque fuera de la televisora hay más del trabajo del que se imagina. Sin embargo el actor que recién estrenó la segunda temporada de la serie Simón Dice y dijo que hace oídos sordos a los consejos de sus compañeros porque por lo menos a él, la televisora de Emilio Azcárraga Jean lo han apapachado.

“Tengo exclusividad con Televisa, no sabemos qué vaya a pasar en la vida, ellos me han apapachado mucho y me han dicho: tranquilo, queremos que estés aquí con nosotros, que trabajes con nosotros”, comentó Arath.

“Por otro lado mucha gente me dice ‘deja Televisa porque hay mucho trabajo aquí afuera, hay muchas producciones, te conviene que renuncies a tu exclusividad y te vayas’, pero lo que Arath hoy por hoy lo que quiere es seguir sirviendo a esa empresa”.

Anuncio

Está claro que Televisa no es de su propiedad, pero sí sabe que es una empresa donde quiere seguir creciendo en lo artístico. A sus 44 años de edad y 27 de carrera, el originario de Cancún, señaló que Televisa lo ha dejado hacer lo que él ha querido.

“Yo soy un actor que realmente tengo una exclusividad y soy feliz, me llaman para cosas distintas, te puedo hacer un programa como La Parodia durante 5 años y luego Los Simuladores o hacer a Pancho López y seguir con Simón Dice (que se transmite los martes en la barra de comedia Noche de Buenas”, agregó.

Arath de la Torre (Reforma)

Dejó en claro que no hay un mejor lugar para Arath que no sea Televisa porque le dan la oportunidad de hacer telenovelas, conducir, series, programas de comedia y hasta cine. “Si hay todo eso, definitivamente hasta donde dure la relación voy a estar prendidísimos con Televisa. Insisto, me han dejado ser y eso es muy importante para un artista”.

Anuncio

Llega más picoso La segunda temporada de Simón Dice que produce Pedro Ortiz de Pinedo llegó a la pantalla chica más picosa y doble sentido. “Es una comedia que tiene su planteamiento sexual sencillo y sin abusar. Hay mucho más picardía y doble sentido, que quien lo agarró, qué bueno y quien no, pues se la peló".

Las famosas “ensoñaciones” que son típicas en Simón Dice le exigió al actor trabajar en el doblaje de cada capítulo hasta ¡cinco horas! Para la primera temporada, contó Arath, apenas invertía dos horas de su tiempo en el doblaje. “Hay muchas ensoñaciones y estos consejos que da Simón, ahí el trabajo de doblaje que me aviento es de cinco horas por capítulo, ¡imagínate que está lleno de ensoñaciones! para un programa que es de media hora”.

Junto con Arath, quien hace el papel de Simón, participan Claudia Acosta, Nora Salinas, Ricardo Fastlicht, Dalilah Polanco, Sergio Ochoa, Carlos Speitzer y María Chacón. La cereza del pastel de la segunda temporada, aseguró, es el Planeta Café, un lugar con estilo ochentero donde está la pierna de jamón que Luisito Rey pretendía regalarle a Luis Miguel, el guante de Michael Blanco y hasta la cama de Topo Gigio.