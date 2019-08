Así se manifiesta Enrique Guzmán, el abuelo y fiel fan de Frida Sofía

Frida Sofía tiene un fan de hueso colorado: Su abuelo Enrique Guzmán. Ahora que la hija de Alejandra Guzmán debutó como cantante, uno de los más satisfechos de su logro es el intérprete de “La Plaga”.

“Estoy muy orgulloso y feliz por ella. Ya está en edad de abrir su propio camino y eso es lo que quiere hacer. “Algún día sí me gustaría cantar con ella, todavía no es tiempo”, compartió Guzmán. Al ex de Silvia Pinal le parece bastante lógico que su nieta haya comenzado una carrera musical, con el tema "Ándale”, porque finalmente tiene la vena artística de los Guzmán. “No lo robó, lo heredó (el carácter).

“Con ella tengo mucho contacto, hablo con ella todos los días, por lo menos tenemos comunicación diaria”, agregó el cantante. La relación entre ellos no se ha visto afectada por los conflictos que han tenido Frida Sofía y la intérprete de “Eternamente Bella”, de hecho él se mantiene neutral.

“Afortunadamente, este 2019 ha sido muy productivo para mí en todos los aspectos”. Enrique Guzmán, Cantante.

El ex integrante de los Teen Tops se enfoca en su trabajo, que este 2019 ha sido abundante: Interpreta a Herodes en el musical Jesucristo Súper Estrella, forma parte del espectáculo Los Grandes del Rock y hará un show en solitario como parte de la reedición de su disco Se Habla Español. Atribuye su buena racha a que siempre ha estado comprometido con el público, desde hace más de 60 años que inició su trayectoria.

“Ver cómo la gente reacciona como lo hace (en el musical), es un premio a tantos años de haber sacrificado tantas cosas para estar con la gente. Es una entrega mía hacia ellos y las personas lo reconocen y lo aplauden mucho. Cada que me aplauden así, los demás ponen caras de envidiosos. “El otro día, un compañero del grupo me dijo: A ver a quién le aplauden más. Le dije: No compitas conmigo, por favor. Espérate 60 años y luego hablamos”. Y es que después de tantas décadas, su nombre es aún sinónimo de negocio redituable.

“Supongo que hay venta. Mi nombre vende boletos, afortunadamente, si no, estaríamos en el hoyo”, bromeó. Junto a Julissa, Angélica María, César Costa, Benny Ibarra y Roberto Jordán, Guzmán se presentará el 9 de agosto en el Auditorio Nacional con Los Grandes Rock. Porque insiste en que el rock and roll es el alma de su generación y también de las nuevas, y lo que lo mantiene arriba de los escenarios. “El único problema en mi vida es el de salud, pero por ahora y, cruzo los dedos, estoy muy contento, todo muy bien y todo funciona perfectamente. Me siento bien, realmente”.