Un regreso a clases con profesores y estudiantes contentos y en acción

Con la llegada del mes de agosto, los estudiantes de primaria, secundaria, superior y hasta los profesores ya comienzan a pensar en lo que necesitan para el inicio de una nueva jornada en los salones de clases y para ello, deben llegar muy bien equipados, relajados y sobre todo muy despiertos. Aquí te mostramos algunas ideas más allá la típicas libretas y cuadernos para que el retorno a las aulas sea toda una gran aventura.

¿Para qué más?

Aunque sabemos que hoy ya iPhone tiene su modelo Xs Max, nuestros niños no necesitan un teléfono tan grande ni costoso. Metro tiene el modelo iPhone 7 que a pesar de no ser de la última generación, tiene las funciones necesarias suficientes por los jovencitos y hasta pueden estar en el programa prepago para que puedas controlarlos, tenerlos bien comunicados y conectados al internet. Lo encuentras en tiendas MetroPCS que ahora se llaman Metro by T-Mobile.

Precio sugerido: $ 49.99

iPhone 7 (Cortesía)

En una galaxia… cercana

Para los que conocen Blisslights, ésta es la nueva generación. Si su hijo adolescente está buscando renovar su dormitorio, las características de iluminación de Blisslights de seguro le encantarán. Esta moderna lámpara estilo proyector tiene diferentes opciones de iluminación para elegir y así crear el ambiente perfecto y tranquilo de un cielo de galaxias para ayudar a una mejor concentración a la hora de leer los textos asignados. También vienen en formatos miniatura USB. Los encuentras en www.blisslights.com

Precio sugerido: Desde $19.99

Una galaxiua cercana (Cortesía)

Para los profesores

Si estás pensando qué regalarle al profesor en el inicio de clases, esto de seguro le encantará. Se trata de “CleverMade CleverCrates” un contenedor práctico de diseño plástico durable y plegable. Una vez abierta, la caja se bloquea en su posición, lo que la hace ideal para que se pueda apilar, transportar y guardar todo el material escolar. Y si necesita espacio, la caja se pliega y listo. Lo encuentras en www.Amazon.com

Precio sugerido: Desde $45

Cajas prácticas y plegables (Cortesía)

Un golpecito al ánimo

Para los estudiantes del college las mañanas pueden ser difíciles, sobre todo después de una jornada de estudios durante la noche entera, lo mismo puede resultar para los profesores que pasan la noche corrigiendo exámenes. Woken Coffee podría ayudarlos en la mañana. Se trata de unas pequeñas cápsulas 100% compatibles con las máquinas de café espresso sin ser éste muy fuerte. Están llenas de mezclas que varían en intensidad, provenientes de Suramérica y hasta la India y lo mejor es que son fáciles de preparar. Hay posibilidades de regístrarse para sus servicios de suscripción. Las encuentras en www.Amazon.com

Precio sugerido: Desde 24.99

Woken (Cortesía)

Para tomarlo con calma

Estamos claros que la universidad y el college pueden resultar estresante. Hoy en día descubrimos que el mercado existe CalmiGo, un diminuto dipositivo que te puede ayudar a lograr ese estado de relajación que necesitas de una manera rápida. La tecnología avanzada de CalmiGo proporciona un alivio inmediato y libre de drogas para momentos de angustia, ansiedad y estrés al regular sus patrones de respiración y estimular sus sentidos. Los estudios muestran que usar CalmiGo durante unos minutos cada día reduce, por medio de la boca, los síntomas de ansiedad y estrés, cambia la forma de responder ante el estres y minimiza la angustia. Lo encuentras en www.calmigo.com

Precio sugerido: Desde $179

CalmiGo (Cortesía)

Bien presentables

Una manera de mostrar los trabajos de impresión de una manera bastante presentable es hacerlo con páginas laminadas. Scotch PRO Thermal Laminator tiene un tiempo de calentamiento de 5 minutos con señales luminosas cuando la máquina está lista. Su dimensión (largo x ancho x alto) es de 4 x 15.80 x 4 pulgadas. Lamina a una velocidad de 15 in/min. Se usa con bolsas térmicas y se apaga automáticamente después de una hora de inactividad. Lo encuentras en www.amazon.com o en www.walmart.com

Precio sugerido: $39.99

