Defiende Niurka Marcos a gays

El presentador de televisión Poncho de Nigris mostró su rechazo contra las familias formadas por parejas del mismo sexo, lo que provocó la molestia de la vedette cubana Niurka Marcos.

“Yo estoy a favor del diseño original. ¡Viva la familia!”, escribió el presentador regiomontano en redes sociales y encendió la ira de Marcos.

“Hay [sic] no mames porque tienes la mente tan pendeja y deja vivir a los de mas y que viva el amor los gays pueden dar amor a niños hermoso o que prefieres que mueran de hambre en las calles sin padres no seas pendejo todos somos iguales todos comen y todas cagan (sic) ", escribió la bailarina en su cuenta de Twitter.

Ante ello, De Nigris respondió que era su punto de vista y pidió respeto, además de solicitar que no se colgaran de su fama “Respeto y amo a todo ser humano. Y ya bastante tuve con la tigresa para que otra viejita se quiera colgar de mi momento. Bendiciones”, dijo Poncho y avivó el enojo de la ex “Aventurera”, quien no se contuvo.

“Si tu carrera está más muerta que los mismo muerto no mames ya deja de ser una mente estúpida y no juzgues a una persona por ser gay que puede cuidar a niños y darle amor salud una familia (sic)”, expresó la también actriz.