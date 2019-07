Justin Bieber aboga por los migrantes frente a Trump

Justin Bieber pidió al Presidente Donald Trump que libere a los niños migrantes que se encuentran en los centros de detención de la frontera sur de Estados Unidos. El cantante hizo la petición a través de Twitter, después que el Mandatario asegurara que intercedería en el caso del rapero A$AP Rocky, quien se encuentra detenido en Suecia.

“Quiero que mi amigo esté libre... Aprecio que usted trate de ayudarlo, pero mientras está en eso, @realDonaldTrump, ¿puede sacar a esos niños de las jaulas?”, escribió Bieber el viernes por la noche. El mensaje generó opiniones divididas, unos aplaudieron que el artista pusiera atención en la crisis migratoria, mientras otros lo criticaron.

“Justin, escuché que tienes una o dos mansiones, ¿cuántos niños crees que cómodamente quepan en ellas?”, publicó un usuario.

De acuerdo con las estadísticas de la Patrulla Fronteriza, en los últimos seis meses de la administración de Trump, se han detenido a más de 40 mil niños migrantes, que viajan sin compañía, en la frontera sur.

Pagaría fianza El Presidente

Donald Trump sostuvo que estaría dispuesto a pagar la fianza del rapero A$AP Rocky, quien está en una cárcel sueca por presuntamente participar en una pelea callejera.

“Tuve una buena llamada telefónica con @SwedishPM (El Primer Ministro de Suecia) Stefan Löven quien me aseguró que el ciudadano estadounidense A$AP Rocky será tratado con justicia. De igual manera, le aseguré que A$AP no era un riesgo y me ofrecí a personalmente pagar su fianza o alguna otra alternativa”, escribió Trump en Twitter.

El viernes, el Mandatario dijo que intercedería por el cantante, luego que algunos de sus amigos, como Kim Kardashian y Kanye West, se lo habían solicitado.