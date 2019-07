Está Niurka hecha una fiera

Niurka Marcos está que no la calienta ni el sol tras el ataque que sufrió su ex Juan Osorio.

El productor, de 62 años, fue víctima de un robo con violencia al interior de su casa, hace unos días.

“La verdad le pido a Diosito y a mis santitos que no me encuentre con ninguno de esos rateros porque no sé si van a terminar peor ellos o yo porque yo le hago un nudo entre la lengua y los huevos y lo aplasto como a una cucaracha. Me voy sin inhibiciones y sin medidas porque me vuelvo una fiera”, dijo la cubana en entrevista.

La actriz y bailarina aseguró que su ex marido y padre de su hijo Emilio puede contar con ella para lo que necesite. “Al otro día de la agresión, Juan se fue a trabajar. A él eso lo fortalece, lo distrae, a Juan nada lo debilita, pero obviamente me dijo: ‘no voy a parar hasta que los encuentre’, y le dije: ‘cualquier cosa avísame que yo voy contigo, te apoyo en todo lo que tú quieras’.

“Ya me enteré que anda por la Delegación Azcapotzalco rastreando a los rateros. Ellos no saben que les cayó un alacrán encima”, expresó hace unos días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El miércoles, dos de los cuatro presuntos involucrados en el robo a la casa del productor fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

No obstante, aseguró que el productor espera que pronto las autoridades detengan a los otros dos. La cubana sostuvo que a raíz del incidente, Osorio reforzó su seguridad y la de su familia, incluida la de su hijo Emilio.

"Él (Emilio) trata de llevar una vida normal como cualquier adolescente porque es un requisito importante para que mantenga los pies en el piso comportarse como una persona normal. En el escenario es la estrella, pero en la vida cotidiana debe de ser un adolescente común.

“Afortunadamente es una figura pública que está triunfando muchísimo en este momento y no puede andar sólo por ahí en su carro, tiene que andarse con cuidado, acompañado de un adulto responsable”, expresó.