Ozuna, Chayanne y Tañon se unieron a Residente y Bad Bunny para pedir la renuncia

Tras las manifestaciones de este miércoles, e incluso antes de ese día en Puerto Rico, decenas de celebridades mostraron su indignación hacia el gobernador Ricardo Roselló por el llamado “chat de la vergüenza”, el polémico documento que el pasado sábado publicó el Centro de Periodismo Investigativo y que consta de unas 889 páginas en las que Rosselló comparte sus fechorías con once de sus colaboradores más íntimos.

Tras esta publicaciones, el pueblo de Puerto Rico se ha levantado y exige la renuncia de Roselló y uno de los que ha levantado la bandera del repudio ha sido el trapero Bad Bunny, quien responsabilizó hoy, jueves, al gobernador de cualquier consecuencia negativa que se produzca por los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes que reclaman su renuncia.

De acuerdo al sitio de internet del diaro El Nuevo Día de Puerto Rico, las expresiones del artista se produjeron en respuesta a un vídeo que publicó el locutor Jorge Pabón “El Molusco” en el que aparece una residente del Viejo San Juan reclamándole a los oficiales de la Policía que los gases lacrimógenos que lanzaron para dispersar a los protestantes que estaban ubicados frente a La Fortaleza estaban afectando a una niña que permanecía en su hogar.

Pero no solamente, el cantante Bad Bunny se han sumado a los reclamos, artistas como Residente, Ricky Martin, Daddy Yankee y Luis Fonsi lo han hecho, incluso muchos de ellos estuvieron presentes en las manifestaciones de este miércoles en las calle de San Juan. En solidaridad con su pueblo, estos son los otros artistas que se han manifestado.

La aguerrida Olga Tañón no se podía quedar atrás y manifestó su amor por Puerto Ricó expresando que “Nuestra isla es espectacular y no por unos cuantos dejará de serla. Por ello el que quiera a Puerto Rico que lo quiera bien. No se puede querer a tu patria cuando no se tienen los principios esenciales para ser líder de todos y todas las familias puertorriqueñas. Cuando a consciencia crean la estructura para desangrarla, cuando abusan y se burlan de la confianza, cuando roban las arcas del pueblo y desvían fondos locales y federales para enriquecer los bolsillos, cuando le faltan al principio básico de fidelidad… Tengo la esperanza, señor Gobernador, que no pierda perspectiva que fue electo por el pueblo y al pueblo se debe, que no dilate más la decisión más dura de su vida pública, y ceda su posición como un verdadero acto de arrepentimiento”.

El joven cantante Ozuna es otro de los que ha mostrado todo su apoyo incondicional a su pueblo puertorriqueño a pesar de la distancia. “Aunque estoy lejos, mi corazón y mi mente están con ustedes. Los apoyo durante estas marchas para hacer que nuestras voces sean escuchadas. Pero, por favor, demostremos el orden sin perder la firmeza. Mantengamos LA DECENCIA. Son muchos años de sufrimiento que en este día debe quedar marcado. Pongamos nuestra fe en Dios para que podamos salir adelante unidos como un solo pueblo”, señaló.



Chayanne, otro de los boricuas más representativos de su cultura musical dijo que se unía a la causa también. “Hoy nos unimos como pueblo para que se escuche una sola voz y logremos el cambio que necesitamos, pero que en esa búsqueda siempre estén presentes el respeto por nuestros semejantes, la paz y el diálogo. Puerto Rico, hoy más que nunca te llevo en el corazón”.

El “Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa dijo que “más allá de pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló y la rama legislative den la cara y respondan por lo que han hecho. “Es hora de ponernos los pantalones largos como pueblo y electores. Son innegables y detestables los eventos acontecidos. Y son suficientes para que el gobernador renuncie y la rama legislativa muestre que conoce sus obligaciones hacia el pueblo que representa; pero también es innegable que nuestra responsabilidad ciudadana hoy cobra más relevancia que nunca. Nuestra historia está llena de logros adquiridos por la voluntad y la unión del pueblo, razón suficiente para utilizar sabiamente el derecho que nos asiste en esta democracia que tantos enarbolan y pocos respetan. Expresémonos, exijamos y miremos con detenimiento y conciencia a la hora de escoger nuestros administradores, más allá de la tradición y del famoso refrán de “todos son iguales. Estamos en tiempos de cambios y nos toca aprovecharlos para bien o mirar hacia el otro lado y periódicamente tener episodios trágicos como los que estamos viviendo... ¡Camínalo Boricua!”.

El reggaetonero Wisin elevó su grito e incitó a su pueblo exclamando “vamos BORICUA llego el día de alzar nuestra voz por un cambio, que la prioridad sea el pueblo, la ancianidad, el futuro de nuestra niñez, la educación. Hagamos lo correcto por PUERTO RICO de manera pacífica y responsable. Desde el centro de mi tierra (CAYEY) quiero decirte PUERTO RICO que te amo, que estoy contigo y que seguiré aquí hasta que ya no respire. #boricuaaunquenacieraenlaluna. @ricardorossello el pueblo tomó una decisión. Llegó la hora de darle al pueblo lo que quieren. ¡UN CAMBIO! DIOS BENDIGA MI TIERRA #elgallerorapero #rickyrenuncia”.

La legendaria Yolandita Monge se pronunció ante la calma que necesita su pueblo. “Puerto Rico necesita PAZ y en este momento el gobernador Ricardo Rosselló la está negando al pueblo, ignorando el reclamo de renuncia. Manifestemos nuestra indignación con respeto y vehemencia desde cualquier rincón del mundo donde estemos, esa es la única manera de dejarle saber al gobernador las heridas profundas que nos ha causado. Es momento de unión y sabiduría para enfrentar los días que nos esperan. Nosotros y las próximas generaciones merecemos un mejor país. Dios bendiga nuestro Puerto Rico”.

La cantautora Kany García igulamente decidió sumarse a la causa. “La clase artística está más unida que nunca con el pueblo y vamos a seguir. No vamos a cesar hasta que usted nos entregue su renuncia. Puerto Rico sabe el profundo amor que siento por mi país y la profunda indignación que llevo adentro. Vamos a salir a marchar, a manifestarnos, a expresar nuestra indignación y a recuperar nuestra patria”.

Por su parte, Tommy Torres expresó "(En forma de canción) Querido Ricky, te escribo esta carta. No sé si has entendido bien las cosas. El pueblo está tan decepcionado, lo correcto sería hacerte a un lado, esto ya no tiene marcha atrás ¿No lo ves en las caras de la gente? Ya no está la confianza pa’ que gobiernes”.

El compositor, productor y cantante Draco Rosa quiso sumarse al reclamo de su pueblo y el gremio artístico expresando que además de lograr la renuncia del representante máximo de esa casta “los puertorriqueños debemos reflexionar sobre quiénes somos y a dónde queremos ir, convencidos de que tenemos suficiente talento para llegar a donde queramos. A eso nos convoca la historia. Exijo, junto a mis hermanos artistas y toda la ciudadanía, la renuncia del gobernador. También me comprometo a ser parte del esfuerzo por reconstruir nuestra patria”.

Para finalizar, Dayanara Torres dijo “demos cátedra de quiénes somos, demostremos de qué estamos hechos. Celebremos este momento, este cambio en la historia, unidos como pueblo, marchando pacíficamente”.