Insinúan que Gaga y Bradley ya viven juntos

En su nueva portada, la revista In Touch declara no solo que la cantante Lady Gaga y el actor Bradley Cooper se han convertido finalmente en pareja, sino que la primera se ha mudado incluso a la casa que el segundo tiene en Nueva York, porque, en palabras de una fuente supuestamente cercana a los dos, “no tienen que fingir más” que no existe el romance.

Como lo saben bien quienes han estado al tanto de esta clase de informes, los rumores sobre una relación amorosa se iniciaron desde que ambos actuaron juntos durante la más reciente ceremonia del Oscar interpretando el tema central de la película “A Star Is Born”. En ese momento, se les vio sumamente acaramelados en el escenario, plenamente involucrados en los papeles que tuvieron en la cinta.

Los chismes se reforzaron cuando, pocos días después, Gaga anunció que se separaba del novio que tenía en ese momento, seguida luego por Cooper, quien dio a conocer un distanciamiento semejante de su mujer, Irina Shayk, con quien tiene una hija. En la mente de muchos, estas eran muestras incuestionables de que los dos estaban ”enredados” desde hacía mucho tiempo.

Pero la verdad es que las cosas en la vida real no son como en el cine, y además de que el portal Gossip Cop ha vuelto a señalar que In Touch no tiene precisamente una gran credibilidad como medio informativo y que la noticia es falsa, hay publicaciones más respetadas (como Entertainment Tonight y People) que han insistido en que Gaga y Cooper son amigos muy cercanos. De todos modos, qué bonito es soñar, ¿no?