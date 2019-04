Sabrina Carpenter aplaude la apertura que ahora tienen las mujeres

Para Sabrina Carpenter, las mujeres cada vez tienen más vitrinas donde mostrar su talento, y con su trabajo se suma a las que procuran destacar por su capacidad y no sólo por popularidad mediática.

La estrella de las series de televisión The Goodwin Games, Girl Meets World y Adventures in Babysitting compartió que puede dar fe de la apertura en la industria del espectáculo.

"Por lo que he visto, hay más espacios abiertos, más ventanas y más puertas a la disposición del sector femenino. Entiendo que ha mejorado la perspectiva y se nota.

"Ahora hay más mujeres directoras, cantantes, compositoras, actrices, líderes de opinión, que destacan y que tienen posibilidad de crear y mostrar su propuesta. Me siento afortunada de mis oportunidades para presentar lo que sé y lo que hago", comentó Carpenter.

A 12 días de cumplir 20 años, y con un historial discográfico de cuatro volúmenes, "Sab", como le dicen sus allegados, mencionó a Beyoncé, Adele, Rihanna, P!nk y Christina Aguilera como ejemplos de mujeres exitosas.

"Estoy fascinada con lo que hace Beyoncé, acabo de ver su documental, su historia en música y video en Homecoming, que hizo en Coachella, y me pareció inspirador, fabuloso", apuntó.

Carpenter, quien nació el 11 de mayo de 1999, vino a la Ciudad de México para presentar un adelanto de su cuarto álbum, Singular: Act II, del cual promociona los sencillos "Pushing 20 y "Exhale", que son parte de su gira de conciertos por Estados Unidos.

"Ya estoy por llegar a los 20 años y me emociona el momento, creo que estaré trabajando o componiendo en casa, con mi familia, eso sí, comiéndome un pastel de chocolate.

"Curiosamente, asocio mis cumpleaños con el trabajo y adoro presentar mi música y cumplir años. Estas canciones me representan porque soy yo, son lo que escribo, lo que siento, lo que vivo y ha salido de mis ideas al piano o escribiendo en mis dispositivos".

Y mientras continúa con sus viajes de promoción de este álbum, Carpenter alista el estreno de dos de las tres películas que estarán disponibles este año en las que ha participado, The Short History of the Long Road (con Danny Trejo y Steven Ogg) y Tall Girl con Steve Zahn.

"Esta es mi primera visita a la Ciudad de México y, seguramente, no es la última. Así que esperen noticias de mi regreso. Crecí con la gastronomía mexicana, y lo que hay aquí es súper delicioso, amo a México por eso y muchas cosas más", destacó.