Un infiltrado recupera la entrevista confiscada que Ramos le hizo a Maduro y se transmitirá completa

“Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para mí ni para ti, ¿oíste? Yo creo que es mejor suspenderla, ¿oíste? Te agradezco todo, hasta luego”, fue lo que le dijo Nicolás Maduro a Jorge Ramos antes de dar por terminada la entrevista que el periodista de Univisión le hiciera en Caracas antes de ser detenido momentáneamente por el régimen de Maduro hace tres meses.

Tras esa abrupta entrevista que hizo que le confiscaran el material al equipo de Univision, ahora las imágenes han sido recuperadas y será transmitidas en el Noticiero Univision esta noche.

Hay que recordar, que según palabras de Ramos para entonces, la entrevista fue suspendida en el momento que el periodista intenta mostrarle en su iPad un video captado días antes en las calles de Caracas, donde se ve a niños y a adultos alimentarse directamente de un camión de basura.

Para ese momento, la conversación, iba por los 17:35 minutos y tras la acción de Ramos, Maduro se levantó de su silla y ordenó detener temporalmente a los periodistas y apropiarse del material que habían grabado hasta ese momento.

Ahora, Univision Noticias publicó en su sitio de internet que ha obtenido la entrevista completa con Nicolás Maduro en febrero de este año y que capturó la atención de la opinión pública.

De acuerdo a Univisión, el mandatario venezolano le dijo a Ramos “Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”.

Esas palabras fueron su reacción cuando Jorge Ramos le entregó una lista con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que las organizaciones no gubernamentales contabilizan en Venezuela.

Agrega Univision en su sitio web que el tono de la conversación incomodó a Maduro desde la primera pregunta: “Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento) usted es un dictador”, le dijo Ramos. Y a partir de entonces, el mandatario ya no logra sostener la mirada por más de unos segundos sobre su interlocutor.

Nicolás Maduro no soportó las preguntás de Jorge Ramos y se levantó a los 17 minutos de conversación.

El líder chavista contestó a la pregunta agitando una copia en miniatura de la Constitución venezolana: “Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”, dijo.

“Tienes que ser un poco más equilibrado”, le dijo Maduro a Ramos y luego agrega: “Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos, muy anti revolucionario. No eres solo un periodista, Jorge”.

Un fragmento de la entrevista se transmite hoy en el noticiero de las 6:30 pm. y la versión completa será transmitida este domingo 2 de junio en el programa Aquí y Ahora, a las 7:00pm ET y 6:00pm hora centro.