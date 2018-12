Un 2018 de nostalgia dominó la pantalla

La pantalla se dejó seducir por la nostalgia en este año.

Tramas ambientadas en épocas pasadas, el resurgimiento de figuras del espectáculo a través de una serie o una cinta cargada con éxitos musicales de los 70 y 80, fueron claves para acertar en el gusto de la audiencia que se dejó llevar por el recuerdo.

El fenómeno Luismi

Luis Miguel, La Serie, que mundialmente se vio por Netflix, mostró la vida del cantante lo que fue todo un suceso por la recreación de hechos conocidos con con elementos de ficción, ambientado todo en los 80 cuando inició su carrera bajo la batuta de su padre Luisito Rey.

Gracias esto, Óscar Jaenada se convirtió en el villano más odiado de todo Latinoamérica, pues su papel fue clave para el éxito del proyecto.

"Yo a Luis Rey no lo conocía y de Luis Miguel había escuchado varias canciones. No conocía nada antes de la historia", dijo el español en entrevista reciente.

La serie fue trending topic en redes sociales, era muy esperada cada domingo en su capítulo de estreno y dio más fama -mucha más- al ídolo mexicano. Netflix captó un millón de suscriptores más y el cantante consiguió una de sus giras más exitosas; México por Siempre sumó 110 conciertos.

La 'resurrección' de Mercury

La cinta Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury, avivó la pasión de los fans del grupo Queen y hasta de quienes no lo eran.

La trama protagonizada por Rami Malek revisitó los años 70 y 80; desde el nacimiento de la banda de rock y hasta su inolvidable concierto en el evento Live Aid el 13 de julio de 1985 y ha recaudado más de 644 millones de dólares a nivel mundial.

Agencia Reforma Freddie Mercury Freddie Mercury (Agencia Reforma) (Agencia Reforma)

Además, los temas "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust", "Somebody to Love" y "We Will Rock You" dominaron las ventas en iTunes y Spotify, captando nuevos seguidores de esta banda.

La polémica 'Roma'

Fue una cinta que se estrenó con un número limitado de salas, aún así Roma coronó a su director Alfonso Cuarón y trajo de regreso el sabor de los años 70 en la Ciudad de México.

El filme, nominado ya al Globo de Oro en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera, se perfila para competir por el Óscar en el mismo rubro.

Photo by Carlos Somonte / Roma hace un homenaje a la labor de las empleadas domésticas. Roma hace un homenaje a la labor de las empleadas domésticas. (Photo by Carlos Somonte /) (Photo by Carlos Somonte /)

Ambientada en la colonia Roma, la historia protagonizada por Yalitza Aparicio (Cleo), se anotó una cantidad de premios y nominaciones desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Oro.

"El 80 por ciento, 90, de la película, nace de memorias, de eventos que yo fui testigo. Parte de la obsesión de esta película era reproducir esos momentos al detalle", dijo Cuarón.

"Eugenio (Caballero) creó, construyó el set más grande de toda mi carrera. Cuadras y cuadras de esa avenida con todos los autos de época, con todos los extras", agregó el cineasta en torno a esas escenas que hicieron evocar desde hechos violentos que marcaron a la sociedad, hasta las salas de cine con todo y telón, y los autos de moda como el Galaxy.

La cinta, que puede ser vista en Netflix, fue reconocida en los British Independent Film Awards como la Mejor Película Extranjera y está postulada en los Spirit Awards.