Richard Madden se siente ahora seguro con su Globo de Oro

Al ser preguntado en la sala de prensa de los Globos de Oro por lo que más le gusta de haber ganado el premio a Mejor Actor en una Serie/Drama debido a su papel en “Bodyguard”, el intérprete escocés Richard Madden dijo que era trascendente a su parecer el sentido de seguridad que esto le daba.

“Te cuestionas todo el tiempo si eres un buen actor, cuestionas tu habilidad”, dijo. “He venido actuando desde hace 20 años y esto es una muestra clara de que hay que creer en ti mismo, pase lo que pase y te tome el tiempo que te tome llegar a donde quieres”.

En cuanto a los desafíos presentados por una serie que lo muestra como el encargado de proteger a una figura política que no le gusta, señaló que el mayor fue conseguir el sentido de la ambigüedad que se requería. “Era esencial hallar un punto medio que no permitiera saber realmente si es alguien bueno o malo”, comentó. “Me interesaba mucho hacer lo del síndrome postraumático de una manera no vista en otras producciones, darle un aspecto de empatía”.

Finalmente, al ser preguntado sobre su probable contrato para ser el siguiente agente 007 de la pantalla, negó la posibilidad. “No hay nada con eso; lo que sí viene para mí es ‘Rocket Man’, la película sobre la vida de Elton John, cuyo estreno espero con ansias”, concluyó.