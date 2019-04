Joaquín Cosío se traslada a Boyle Heights para nueva serie de Netflix

Un abuelo, migrante y dueño de un negocio de tacos, muy alejado de los criminales que le ha tocado hacer en cine y televisión, es el papel que interpretará a Joaquín Cosío en la serie “Gentefied”, que produce la actriz America Ferrara para Netflix.

"No tiene nada que ver con los narcos en los que me acostumbran ver. Es un personaje radicalmente distinto en todo, con mucho juego dramático, un protagónico y su historia es muy emocionante y es todo un reto actoral", dijo Cosío en entrevista telefónica desde Los Ángeles.

Para el mexicano, quien ha participado en “The Strain” y “Narcos: México”, será su primer rol protagonista en un show de la televisión estadounidense.

"En realidad, los trabajos que he hecho sobre narcotráfico han sido distintos, no tengo problema en repetir (el género), siempre y cuando la propuesta sea distinta y novedosa. Podría hacer otro jefe de la mafia, si es una propuesta interesante. No es tanto que me quiera escapar de ese tipo de proyectos, sino que ‘Gentefied’ es una gran historia y con grandes personajes", sostuvo.

“Gentefied” se centra en tres distintos primos de origen latino, quienes intentan mantener a flote el negocio de su abuelo en el barrio angelino Boyle Heights, una zona cada vez más aburguesada.

"Es una familia de hispanos humilde que de pronto se ve confrontada con estos cambios económicos de la sociedad. La historia es muy oportuna y además contemporánea; es lo que está ocurriendo en las grandes capitales, entre ellas México. Este desplazamiento forzado de barrios y grandes zonas urbanas... el abuelo Pop se confronta con toda esta dinámica económica muy agresiva".

Cosío compartirá créditos con Karrie Martin, J. J. Soria y Carlos Santos, quienes darán vida a sus nietos en la trama.

Escrita por Marvin Lemus y Linda Yvette Chavez, el "dramedy" surgió como una serie web, que el equipo de producción presentó en el Festival de Cine de Sundance 2017.

"Es una historia muy bien contada, con una narrativa muy bien escrita, los guiones son muy buenos. Los escritores son talentosísimos y están haciendo un proyecto donde hablan de lo que está ocurriendo sin demasiados tapujos; es la realidad, una buen parte de lo que la comunidad hispana vive”.

"Como todos los grandes proyectos, están interesados en contar una historia humana, lo que le pasa a una familia de jóvenes, muy común en estos ambientes y cultura latina", reiteró.

La estrella de “Belzebuth” comenzó grabaciones esta semana. Serán 10 episodios, de 30 minutos, de la serie, en la que probablemente Ferrera, conocida por la serie “Ugly Betty”, tenga una participación como directora.

"Nos damos nuestro tiempo, hay buenas rachas y hay que aprender a dosificar el trabajo. Ahorita tengo muchos proyectos que me gustaría hacer en México, pero estamos viendo las posibilidades”.

"Finalmente me sigue interesando contar mis historias, las que ocurren en México, mi país, con todo y que ‘Gentefied ‘interesa bastante y hay que contarla".

ASÍ LO DIJO

"Es un personaje muy importante, pero todos los demás también tienen una gran historia. Básicamente el principal personaje es la familia".

-Joaquín Cosío, actor