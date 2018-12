Defiende a Flash de bullying

Que a todo el mundo le quede claro: el traje que usa Grant Gustin en la serie Flash ¡no es de spandex!

Luego de que se filtraran unas imágenes del nuevo disfraz del superhéroe, que fue rediseñado para la quinta y más reciente temporada, hubo muchos comentarios en torno a la textura del mismo.

No obstante, la diseñadora de vestuario del show, Kate Main, aclaró que se trata de una versión de prueba del atuendo y que, además, no está hecho de licra.

"Sé que el traje cada año genera alguna polémica, preguntas como: '¿Por qué lo hicieron así?'. Ya dije, no es spandex, sino muchos otros materiales.

"Cómo no usamos piel en esta ocasión, teníamos que asegurarnos de contar con telas que soportaran el gran trabajo que Cody, el doble, y el propio Grant tienen. Deben hacer muchas grabaciones sobre el pavimento, es un héroe que no vuela, sino que corre y choca por todos lados", compartió Main.

El material del que está confeccionado se llama eurojersey, una tela elástica que ha sido usada para hacer los trajes de muchos otros superhéroes, como Pantera Negra o Supergirl.

Y es que aseguró la diseñadora, la idea de este nuevo diseño fue acercarse más al estilo que tiene el personaje en los cómics.

"Según entiendo, Grant es fan de los cómics, así que siempre ha querido apegarse a ellos. Una de las cosas de las que siempre hablamos es que lo que hagamos en TV sea un reflejo de lo que está publicado.

"Aunque el traje de piel ofrecía muchas ventajas, no tenía eso guiños a lo que podemos ver en las historietas; esa fue una de las razones por las que lo modificamos. Quisimos regresar a eso", agregó.

Al final, el objetivo es que sea un traje que haga lucir y sentir al protagonista como un verdadero superhéroe.

"Cualquier hombre que utilice un jumpsuit el tiempo que Grant o Cody lo usan, es un héroe de verdad. Así que necesitaba hacer algo en el que convivieran el look que quería tener con la logística: debía poder moverse, estirarse y ser un superhéroe vistiéndolo", dijo Main.

Por eso también defendió a Grant, quien fue atacado por lucir muy delgado, por lo que en su momento tuvo que explicar que así es su estructura corporal y que no se avergüenza de su cuerpo.

"La gente sólo ataca, no sé por qué lo hacen. Y creo que Grant tenía toda la razón, el personaje del cómic es delgado, es un corredor esbelto, no tenia por qué ser un tema su complexión.

"De nuevo, la foto era muy inoportuna, tenían que dejar que Grant presentara a Barry Allen y a Flash de la mejor manera. Creo que hizo muy bien al alzar la voz porque sí era 'body shaming'", sostuvo.

Conforme avanza la historia, se hacen algunos cambios para mayor confort del protagonista y de cualquiera de los atuendos que debe hacer.

"Para mí, lo más importante es asegurarme que todos los miembros del elenco vistan algo que se vea más grande de lo que es, pero que al final es una herramienta para que ellos lleguen a su personaje.

"No quiero que un día digan: 'No me siento como la persona que se supone debo ser'. Ese es el lugar del que parto, una vez que trabajo con los actores, hablo con los productores. Nunca presentó nada a la producción que sepa que nadie lo portaría", expresó Main.

Flash se emite los jueves a medianoche por la señal de Warner Channel.

ASÍ LO DIJO

"Todo mundo tiene una opinión, pero la que más me interesa es la de Grant porque es el que tiene que usarlo todos lo días. Se tiene que sentir fuerte, rápido".

-Kate Main,

diseñadora de vestuario