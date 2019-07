‘Preso No. 1’ presenta a un presidente mexicano inusual

Un Presidente honesto, además de sonar a utopía, sólo puede acabar en la cárcel. O muerto. Esa puede ser la tesis de “Preso No. 1”, la nueva serie de Telemundo protagonizada por Erik Hayser.

"Eso me pone los nervios de punta, porque me hace preguntarme: '¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo es, no solamente México, sino la Latinoamérica que estamos experimentado? Y por qué esa frase me suena tan lógica y tan verdadera", compartió el actor en entrevista telefónica.

La producción es una historia original de Shira Hadad y Dror Mishani, creadores de la exitosa serie “Prisioners of War”, en la que se basó la estadounidense “Homeland”.

“Preso No. 1” retrata la historia de Carmelo Alvarado (Hayser), un hombre humilde que se convierte en una reconocida figura pública que gana la Presidencia, pero es acusado injustamente y condenado a prisión.

El protagonista deberá luchar por mostrar su inocencia, a la vez que batalla contra un sistema corrupto. "Para mí es una gran oportunidad tener un proyecto en el que no solamente pueda hablar de cosas que quiero como profesional, como artista, sino que haya mucho de lo que Erik piensa”.

"Tengo una enorme responsabilidad porque mi voz es escuchada y llega de manera muy particular al espectador, entonces tengo que ser muy cuidadoso con los proyectos que elijo", agregó Hayser.

Se trata del primer thriller político que realiza Telemundo, con temática actual y que, de acuerdo con el actor, tiene muchas similitudes a la realidad.

"Me parece que es un producto que no solamente emociona, sino que como espectadores nos hace reflexionar acerca del mundo que estamos viviendo. Independientemente del personaje, que me parece que es uno de los más bonitos que haya llegado a mi vida, ‘Preso No.1’, personal y profesionalmente, me emociona muchísimo".

Las grabaciones de los cerca de 60 episodios que tendrá, se realizaron en la Ciudad de México y sus alrededores. Incluso utilizaron la vieja sede del Senado, en el Centro Histórico, para la serie.

"Están poniendo todo el esfuerzo por contar una historia diferente, reflexiva, con mucha crítica social y a nuestro sistema político, y de cómo han estado estructuradas las cosas, que hacen que no camine”.

"Se utilizó la última tecnología en cámaras, filmamos con unos lentes anamórficos alemanes, que son increíbles. Las tres unidades estaban dirigidas por directores de cine", sostuvo el intérprete.

El proyecto, que estrena el 30 de julio en Estados Unidos (aún sin fecha en México), cuenta con la participación de Damián Alcázar, Luis Felipe Tovar y Roberto Sosa, entre otros.

La dirección la llevarán Pitipol Ybarra, Javier Patrón Fox y Javier Solar. "Fue un reto que me hizo sentir honrado. Hasta la fecha ha sido el proyecto más demandante que he tenido en mi carrera, física, mental, anímica y psicológicamente”.

"Carmelo, de alguna manera, tratará probar su inocencia y de devolverle la estabilidad a este México qué tanto quiere y que tanto necesita de paz".

Curiosamente, Hayser ya portó la banda presidencial en la serie “Ingobernable”, en la que interpretó a un mandatario cuyo destino es la muerte.

ASÍ LO DIJO

"Es la primera vez que (Telemundo) se atreve a contar un thriller político bastante actual, con muchas similitudes a la realidad, en el que tengo la oportunidad de hacer a un presidente, como los que me gustaría ver".

-Erik Hayser, actor