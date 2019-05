¿Por qué ha dividido a fanáticos el final de 'Game of Thrones'?

El polémico y agridulce final de Game Of Thrones dividió a los fans que asistieron a ver el último episodio en el GOT Fest, organizado por HBO en el Pepsi Center WTC.

Luego de que Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) fuera asesinada por Jon Snow (Kit Harington), quien había visto el monstruo en el que su amada se había convertido, el lisiado Bran Stark (Isaac Hempstead- Wright) fue elegido rey.

Jon fue enviado al Norte a servir la Guardia de la Noche.

"Lo de Bran no lo vi venir, sí que me sorprendió. De Jon Snow, me hubiera gustado algo más para él porque siempre peleó por el reino", aseguró Luis Muñoz.

"Creo que todos esperábamos que Daenerys muriera, entonces eso no fue un gran impacto. Más bien el impacto fue qué iba pasar después. El hecho de que eligieran a Bran fue así de: ¿Qué? Me gustó", dijo Astrid León.

A seguidores de la serie como Laura Palomeque no les agradó el final.

"Ni siquiera termino de procesarlo bien. Tiene lógica que Bran haya quedado rey. ¿Quién mejor que sabe todo acerca de todos? Pero no me agradó. También me hubiera gustado ver a Jon Snow sonreir, feliz en algún momento de la serie. Sí disfruté mucho de la muerte de Daenerys", compartió Palomeque.

"Me dio gusto la muerte de Daenerys. No me molestó que Bran quedara como rey. Sí que alguien que no ha tenido tanto desarrollo en la serie haya quedado en el trono", comentó Jonathan Santos.