Muestran la oscuridad femenina y explotan el amarillismo en la serie UnREAL

En una época en donde mostrar la oscuridad femenina en televisión ya no es nada raro, la serie UnREAL apuesta en su temporada final por elevar la complejidad de sus mujeres protagonistas.

De entrada, Rachel (Shiri Appleby) abandonará por completo su bandera feminista para dedicarse a aumentar los los ratings del reality show en el que ha trabajado todos estos años.

Mientras, su maquiavélica jefa, Quinn (Constance Zimmer), productora ejecutiva del programa de citas "Everlasting", regresará de vacaciones con más hambre de amarillismo en plena época del movimiento #MeToo.

"Cuando empezamos a hacer la serie, nunca estuvo en nuestros planes hablar de temas delicados como el acoso sexual, igualdad de género o de salarios en el mundo del entretenimiento. Simplemente lo abordamos.

"Ahora la gente puede pensar que nos estamos subiendo al tren del MeToo, pero no es cierto. Estos son temas que siempre han existido. Quizás nos adelantamos a los tiempos", consideró Appleby en entrevista.

Una de las principales metas de Rachel en esta cuarta temporada será confrontar a una víctima de acoso sexual (una chica concursante de "Everlasting") con su agresor, con la idea de generar shock en la audiencia.

Sin embargo, lo que realmente desea es que dicha artimaña la ayude a dar carpetazo a su propio trauma: una violación que sufrió hace muchos años y que nunca se ha atrevido a abordar.

"Su mamá cubrió ese abuso y la llenó de antidepresivos, hizo que esta chica no tuviera oportunidades en la vida. Esta temporada Rachel confrontará a su violador, y de alguna forma se deshace de todos sus demonios.

"Por eso también ahora es rubia. Es una representación de la búsqueda interna a la que se enfrenta. Ella cree que si cambia su apariencia, al final tendrá un hombre y su vida se resolverá", adelantó Applebly.

Pero este drama no sería el mismo sin la misma carga trágica dentro del reality. Este año, el show presenta el experimento "Everlasting All Stars", que sumará a ganadores y perdedores de temporadas pasadas.

"Este año, el 'programa dentro del programa' que es 'Everlasting' tendrá un formato estilo Survivor, con retos físicos, mentales y personas peleando unas contra otras en cada episodio.

"También nos enfocamos en las parejas. Por ejemplo, Quinn propone que en ceremonias eliminatorias, los concursantes elijan con quién pasar la noche y acostarse", detalló Zimmer durante un receso en el rodaje.

UnREAL, que generó una base de fans sólida y se volvió una serie de culto, exprime más que nunca el tras bambalinas de los reality shows. La temporada final estrena hoy a las 21:10 horas, por Lifetime.

"Me siento satisfecha con toda la experiencia de la serie. Definitivamente he sacado mucho más de este show de lo que nunca me imaginé cuando hice la audición hace varios años", dijo Shiri Appleby.