Marjorie de Sousa muestra su faceta de madre y la felicidad de compartir con su gran amor

Cuando Marjorie trabajó en su anterior proyecto, la actriz se vio obligada a viajar constantemente entre México y Miami para poder cumplir con su trabajo y compartir más tiempo con su bebé Matías.

Las grabaciones de la telenovela “Al otro lado del muro” le dejaban poco tiempo libre y el que lograba tener, lo aprovechaba al máximo al lado de su gran amor.

Los problemas de custodia y de manutención que ha tenido que vivir con el padre de su hijo, el actor Julián Gil, no le permitían viajar fuera del país con el niño para ir a trabajar y es por ello que el compartir tiempo de calidad, más que de cantidad, se había convertido en su día a día.

En un encuentro con Hoy Los Ángeles esta semana, Marjorie nos contó que ahora las cosas han cambiado ya que su nuevo proyecto “Un Poquito Tuyo” que arranca este proximo lunes 13 de mayo, lo ha estado grabando en México y eso le ha permitido compartir más con Matías ya que no ha tenido necesidad de viajar y gracias al apoyo de Gloria Rivas, su mamá, que es con quien comparte su hogar, Marjorie ha disfrutado al máximo la maternidad.

“Estoy felíz, felíz porque mi bebé estaba conmigo, iba a las grabaciones, lo podía recoger a la hora que me diera la gana, llegaba y dormía con él, le daba de comer, lo dormía y de verdad me daba mucha calma y tranquilidad hacer eso”, comentó Marjorie con su contagiosa sonrisa a flor de piel.

Cortesía Marjorie y Matías. Marjorie y Matías. (Cortesía) (Cortesía)

Marjorie nos confesó que tenerlo cerca es lo más importante en su vida y una de las cosas que más le gusta hacer con su hijo, es llevarlo a compenetrarse con la naturaleza. Ella y su pequeño les gusta correr por el césped desclazos. “Jugamos mucho y él es muy inquieto, como que le gusta descubrir mucho las cosas. Le gusta correr descalzo, cosa que a mí me encanta y cada vez que puedo me lo llevo a la playa, me lo llevo a lugares donde él pueda descubrir, conectarse con la naturaleza”, agregó con emoción la actriz de 39 años de edad.

Marjorie está muy enamorada de su hijo, sus palabras y el tono de voz que emplea así lo revelan, pues no se quiere despejar de él y siendo tan pequeño ya hasta disfruta del teatro. “Me lo llevo mucho a obras de teatro, está chiquito, pero se las aguanta impresionantemente y me gusta mucho cómo expresa sus emociones”, nos dijo la actriz nacida en Caracas.

“Es muy chistoso porque cuando yo me emociono, a mí se me pone la piel de gallina, y me dá pena porque seguramente dirán ‘que ridícula’, porque yo me emociono mucho y no sé esconderlo. El otro día fuimos a una obra de teatro y cuando salieron los muñecos a bailar de Paw Patrol se emocionó mucho y su cara era como para comérselo a besos. Y descubrir eso con él y vivir cada detalle con él es mágico”, expresó la actriz venezolana con un brillo especial en sus ojos. “Es que es mi vida”, agregá sin dudar la ex finalista del Miss Venezuela 1999.

Cortesía Marjorie y su más grande amor. Marjorie y su más grande amor. (Cortesía) (Cortesía)

A unas horas de la celebración del Día de las Madres, Marjorie siente que todos los días ya lo está celebrando porque a diario comparte con su madre y con el ser que la convirtió en mamá. “Estoy muy felíz porque tengo a las dos personas más importante de mi vida, que son mi mamá y mi bebé. De verdad que somos un trío dinámico y él nos cuida mucho. Cuando me voy de viaje o algo, le digo ‘cuidas a la yayita’. Y de verdad es como el jefe de la casa, es chiquitito, pero literal, es un jefecito”, señalo convencida.

Para Marjorie, la etapa que vive de mamá es un diario descubrir porque siempre aprende algo. "Yo digo que el Día de las Madres no es solamente el 10 de Mayo en México o el segundo domingo de mayo en otros países. Yo creo que el Día de las Madres es todos los días porque es una tarea tan difícil, pero no imposible. Fíjate que veo las historias de años atrás de otras madres que han tenido más hijos y me pregúnto cómo lograron sacarlos adelante. La verdad que mis respetos para esas mujeres que han sacado adelante a sus hijos y eso es muy valioso", expresó la actríz de ascendencia portuguesa por parte de su padre, quien por cierto sigue viviendo en Venezuela pese a la crisis actual.

Esa precisamente es una de sus grandes preocupaciones, porque su padre se ha aferrado a vivir en Venezuela sin intenciones de abandonar el país, pero eso, en gran parte, es porque volar desde Venezuela internacionalmente es una tarea imposible. “Estamos en eso porque teníamos entendido que no había salida del país ahorita, no hay casi vuelos, está super complicado eso, según sé él está en un sitio seguro, pero en todos lados está alborotado, como decimos nosotros”, dijo.

Cortesía Marjorie De Sousa Marjorie De Sousa (Cortesía) (Cortesía)

Mientras se resuelve esa situación en su país natal, Marjorie dijo que no existe un día en su vida que no se despierte y no se acuerde de su padre. Con lágrimas que caen por su mejilla, dijo que le pide a Dios que lo cuide y que le dé más oportunidades para reencontrarse nuevamente. Y tras una pausa expresa que “me da rabia sentir dolor, porque hay días que tengo toda la esperanza del mundo y digo ‘esto se va a terminar’. Hace poquito estábamos planificando el regreso a la casa y luego después dices '¿qué está pasando?', por qué hay tanta confusión. No importa si estás dentro o fuera de Venezuela es mentira que no lo sientes, cada muerte y cada cosa que pasa”.

Pero para Marjorie, la vida tiene que continuar y hoy se siente contenta con su nuevo proyecto en la pantalla, “Un poquito Tuyo” donde interpreta a Julieta, una joven soñadora y valiente que tendrá que luchar para superar una decepción amorosa y encontrar el amor verdadero después de un inesperado giro de la vida que la pone frente a Antonio, un hombre casado y padre en una familia complicada, que es interpretado por el actor mexicano Jorge Salinas.

Se estrena el 13 de mayo a las 8p.m. por Telemundo.