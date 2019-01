Luz Elena se cuestiona 'por qué los hombres aman a las 'cabronas''

Para Luz Elena González, el secreto para tener una relación amorosa de éxito radica en no quitarle valor a las personas, lección que reafirmó durante su preparación para protagonizar la obra Por Qué los Hombres Aman a las Cabronas.

"No sé porque sucede esto, pero es la condición humana. Cuando te acostumbras a lo que tienes, ya no lo valoras. Pasa con todo, por ejemplo el sol: nadie lo valora cuando lo tiene.

"Es triste, pero si acostumbras a hacer sentir a tu pareja demasiado seguro, no se portan tan bien y pierdes valor", reflexionó la actriz en entrevista.

Gracias a su papel de Barbará dentro del montaje (que lleva 13 años en cartelera), González entendió que no se debe sobrepasar el límite del alta autoestima.

"Ser cabrona no es ser mala onda, es una expresión que usamos nosotros. Finalmente significa que te valores y te des a desear.

"Hay mujeres muy seguras de sí mismas, que se caen bien y se quieren mucho, se saben guapas y son alegres y positivas, pero que no se quieren comprometer. Eso esta bien, sólo si no caes en ser arrogante".

Sin embargo, la actriz, quien ha participado en dramas como Enamorándome de Ramón y Mi Corazón es Tuyo, considera que a veces ser una mujer independiente puede perjudicar a los hombres.

"Cuando ayudas demasiado al hombre, de pronto se convierte en tu hijo, porque lo mantienes y le das de comer, entonces existen los mantenidos.

"Esta padre ser independiente y que compartas, pero hasta cierto límite, porque una pareja es para apoyarse y admirarse. A veces los hombres con mujeres trabajadoras se hacen concha", puntualizó.

Finalmente, González recomienda no darle demasiada seguridad a los hombres, pues considera que en algunos todavía predomina el machismo.

"Los hombres son machos hasta cierto nivel. No todos son iguales, pero sí tu no le haces ver a tu pareja la diferencia entre que estás porque lo amas, pero también te puedes ir, entonces no va a funcionar".

Basada en el libro de Sherry Argov, y esterilizada también por Sara Corrales y Fernando Carrillo, la obra recorrerá el País a partir de este martes.