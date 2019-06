Los Ángeles en México presentan su nueva iniciativa dirigida a los inmigrantes en la friontera

Los Ángeles en México, encabezadas por Kate del Castillo, Olga Segura, Ana de la Reguera, Karla Souza y Esmeralda Pimentel, presentaron este lunes su nueva iniciativa Immigration Nexus diseñada para ayudar a las familias de inmigrantes y mantenerlas unidas.

En un encuentro celebrado en el reconocido San Antonio Winery, en el centro de esta ciudad, Los Ángeles en México pudieron presentar este proyecto después de casi dieciocho meses de fructíferos esfuerzos para ayudar a los damnificados por los terremotos en México.

Aunque Kate y Ana, no estuvieron presentes en el evento, la actriz Karla Souza y Olga Segura, se encargaron de encabezar la presentación de este nuevo proyecto que consiste en nueva plataforma online, construida expresamente para agrupar en un solo lugar a todas las organizaciones proinmigrantes que ya existen y están haciendo un arduo trabajo para la comunidad.

"Y vimos ahora una oportunidad de poder ayudar al inmigrante que lo necesita bastante ¿Y cómo ayudar? creando una plataforma en donde sea un conector de todas estas organizaciones y que sea una plataforma que pueda ayudar al inmigrante en su proceso, en donde puedan encontrar información de albergues, traductores, organizaciones que los puedan ayudar y hasta encontrar abogados", dijo Segura a Hoy Los Ángeles.

De esta manera, con un solo click en immigrationnexus.org, se tendrá acceso a todas las fuentes confiables que proporcionan servicios e información eficaz y actualizada sobre recursos, soluciones, y sobre las políticas y leyes de inmigración, sometidas a constantes cambios debido a la situación actual en nuestras fronteras.

"Si son inmigrantes de cierta edad que dicen que no tienen acceso a ayuda médica, básica, humanitaria, entonces pueden meter su información (en la web) acerca de la necesidad de un doctor y sale toda la lista de doctores que tienen en la frontera y con esto creemos que podemos ofrecer ayuda, porque ahorita hay muchísima ayuda", comentó, por su parte, Karla Souza.

Immigration Nexus, de acuerto a información suminstrada por la organización, es un punto de partida para todas aquellas familias, expertos, o profesionales que necesiten encontrar respuestas adecuadas y ayuda inmediata para cualquier tema migratorio. Es la nueva casa en la que podrán convivir las diferentes organizaciones no lucrativas, clínicas de salud, abogados pro-bono, iglesias, medios de comunicación, albergues, campos de refugiados, y cualquier otra entidad que brinde apoyo a estas cientos de miles de familias con problemas migratorios.

Entre sus políticas, Los Ángeles en México manifiestan que creen firmemente en que "la información es la mejor herramienta que podemos aportar a nuestra comunidad, y con esta nueva e innovadora iniciativa, activistas, abogados (pro-bono), periodistas, profesionales de la salud o de servicio público, podrán compartir sus proyectos, y publicar sus eventos, reportajes, videos, fotografías, comentarios, recomendaciones, perfiles de sus organizaciones, anuncios e información básica de cómo y dónde encontrarlos".

Immigrations Nexus se identifica como un servicio gratuito dirigido a inmigrantes e incluye organizaciones, programas y proyectos no lucrativos, así como esfuerzos comunitarios exclusivamente, y ya cuenta con la participación y presencia de numerosas organizaciones como: Border Network for Human Rights, La Placita/Our Lady Queen Of Angels Church, Centro de Derechos del migrante, California Immigrant Policy Center Border Angels, Diocesan Migrant and Refugee Services, Inc., and Hermandad Mexicana Nacional.