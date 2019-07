La escritora Guadalupe Loaeza tiene la mira en el cine

Sus Niñas Bien tuvieron muy buena recepción en el cine, por eso Guadalupe Loaeza ahora quiere enfocar su trabajo como escritora a la pantalla grande.

La autora ya alista una historia de misterio que espera llevar al séptimo arte de la mano de Rodrigo González, productor de la cinta Las Niñas Bien, basada en sus relatos de mujeres de sociedad.

"Se trata de una señora bien, que le descubren un adulterio en los 50. Antes las metían a la cárcel a las mujeres y a los amantes no", compartió en entrevista.

Primero publicará el libro con la trama, la cual estará ambientada en México de los años 40 y 50, y uno de los lugares principales será el cabaret Ciro's, que estaba ubicado en el Hotel Reforma.

"Nunca he escrito un thriller, se me hace muy divertido. Me voy a imaginar a esta señora en 1947, en plena Segunda Guerra Mundial, porque mientras los países invertían en armas y el ejército, nosotros aquí la pasábamos muy bien.

"Estaba el cine mexicano, el 'alemanismo', Miguel Alemán puso a México en el mundo, con Acapulco. Entonces vinieron muchos nazis, muchos judíos huyendo de la guerra", agregó.

Aún está en el proceso de investigación y una de sus grandes referencias es la revista Social, que documentó a la élite mexicana de las décadas anteriores, de donde rescatará cómo eran las fiestas y las reuniones de la alta sociedad.

A la fanática de Agatha Chistie le entusiasma este nuevo proyecto, pero aseguró que ella no sería la encargada de la adaptación a la pantalla grande, pues no se considera guionista.

"Ahorita en la televisión hay muchas series, como 'El Comisario Montalbano', hay muchas francesas, inglesas y el thriller es un género muy llamativo e interesante.

"A lo mejor el cine no me va a querer, pero yo sí quiero. Me di cuenta que lo que faltan son historias, no guiones, porque hay muy buenos guionistas en México", resaltó Loaeza.

La pluma detrás de "Manual de la Gente Bien" quedó muy satisfecha tras el triunfo como Mejor Actriz de Ilse Salas, protagonista de Las Niñas Bien, en la pasada entrega del Ariel.

"De Yalitza (quien también competía por el galardón, por Roma) soy su fan número uno. Cuando salía premiada era la primera que lo ponía en las redes, pero no tiene una trayectoria, no es intérprete, o lo es naturalmente, porque le salió así, y sí, ella se lleva la película.

"Pero Ilse Salas tiene una trayectoria, es una verdadera profesional, y es capaz de crear un personaje que no va con ella para nada, su alma es otra", detalló.

Editorial Océano acaba de lanzar una nueva edición de sus Niñas Bien, con motivo precisamente del impulso por la película.

"Voy a hacer el libro de thriller, ya me lo pidió la editorial Planeta, se lo voy a dar a ella. Tengo muchas cuartillas de mucha investigación hecha", dijo Guadalupe Loaeza.