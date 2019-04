La actriz Liz Gallardo crece entre llantos y retos

Sus casi 20 años de experiencia han hecho que Liz Gallardo sepa encarar retos actorales de gran magnitud.

Ejemplo de ello es su personaje de Mariana Santos en la telenovela Doña Flor y sus dos Maridos, donde el llanto y la tristeza son la base de la personalidad de la mujer.

"Mariana es una mujer que vive en familia, pasa situaciones cotidianas de casa. El tema de ser mamá lo tengo muy dominado.

"No me costó trabajo, lo único que sí he sufrido mucho es que he llorado demasiado. Más adelante verán cómo la pobre Mariana llora y eso para mí es muy agotador emocionalmente", afirmó Gallardo en entrevista.

Para lograr un realismo en sus escenas de llanto, la actriz opta por ser una persona orgánica a la hora de interpretar cada situación.

"Yo no uso truco para llorar porque hay diferentes maneras de actuar.

"Hay gente que se pone cosas en los ojos o usan técnicas de respiración, pero yo no. Yo me meto en la piel del personaje para tener la capacidad de llorar si le sucede algo. Es algo que trabajo dentro de mi psique y de mis emociones", expresó.

Aunque reconoció que las grabaciones han sido un poco difíciles por la ausencia de la protagonista Ana Serradilla debido a que se enfermó de influenza, Gallardo dijo que el equipo se mantiene fuerte.

"Estamos grabando las tomas en las que ella no sale para adelantar.

"Creo que la estamos dejando descansar porque lo necesita, se lo merece".

Doña Flor y sus Dos Maridos se transmite en Estados Unidos de lunes a viernes a las 9pm por Univision.

En otros proyectos, Gallardo está en espera del lanzamiento de la cinta titulada Inevitable, del director Manuel Villaseñor.

"Es una película de denuncia que toca temas delicados como el aborto y la violación a menores de edad, pero a pesar de ser un tema polémico, la respuesta del público fue increíble.

Rodrigo Murray, Azela Robinson e Isaura Espinoza integran el elenco.