ENTREVISTA: Kate del Castillo se mete otra vez en la piel de la empoderada Teresa Mendoza, pero hoy con una nueva actitud

En medio de la gira de prensa de la Asociación de Críticos de la Televisión (o TCA) que se presentó en Pasadena, la actriz mexicana Kate del Castillo recibió en privado a Hoy Los Àngeles para hablar del esperado regreso de su empoderado personaje de Teresa Mendoza en la segunda temporada de La Reina Del Sur" (que aún no tiene fecha de estreno) tras nueve años de haber sido llevada a la pantalla y que hoy regresa en medio de muchos cambios en su vida profesional y más aún en su parte personal más afectiva.

Han pasado varios años desde que Kate del Castillo dejó atrás el personaje que le abrió las puertas a otras producciones con mujeres recias, valientes y empoderadas en medio de mundos dominados por hombres.

Atrás ha quedado el capítulo gris que la puso en la mira de las autoridades por haber mantenido comunicación con el narcotraficante mexicano Joaquin Loera Guzmán conocido como “El Chapo”, quien hoy enfrenta un juicio por sus delitos cometidos, mientras que la actriz mexicana hoy ha interpuesto una demanda en contra del Gobierno Mexicano que señaló y que le impidió pisar su país de origen hasta el cambio de mandato.

Hoy Kate, nos recibe sonriente en Pasadena, Californi, vestida elegantemente de rosa, aunque su vida no ha tenido para nada esa tonalidad, pero en fin, ella no tiene nada que ocultar, pero sí mucho por mostrar y una de ellas es su retorno a la televisión hispana de Estados Unidos en el papel que todos la quieren volver a ver.

Regresas al papel que significó un parteaguas en tu carrera ¿Cómo ha resultado para ti?

Hay emoción por una parte y mucho nerviosismo, al menos por mi parte y mucha presión porque finalmente hay mucha expectativa, pero también estoy muy feliz porque sé que todas las expectativas se las vamos a descubrir al público.

Han sido 9 años muy intensos desde que se bajó el telón de esa ultima escena en ‘La Reina del Sur’ ¿Como viviste el primer día de grabaciones de esta temporada?

Fue muy difícil porque yo no sabía si iba poder regresar a hacer a Teresa como era, si iba encontrar cómo camina, cómo habla, pero parece como que (Teresa Mendoza) está en mi ADN porque fue muy fácil, porque fue un personaje tan querido, que como hemos dicho, ha sido importantísimo en mi vida profesional, con mi vida personal y que la tengo adentro de mi corazón.

La primera estuvo basada en el libro Arturo Perez Reverte, en esta ¿que tanto estuvo involucrada su mano?

En absolutamente todo, sino yo no lo hubiera hecho, fue parte de la condiciones que yo pedí, que estuviera involucrado él y así fue. Fuimos a España con unos ejecutivos de Telemundo para sentarme con Arturo y él me contó toda la estructura con pizarrones todo esto fue muy divertido y emocionante para mí el verlo tan emocionado e involucrado. Esto está escrito literal por él.

¿A nivel personal qué te dijo?

Yo hablé con él desde la primera temporada y siempre estuvo contento conmigo. Siempre fue muy abierto para contarme de cosas que yo quería saber del personaje [...] Arturo y yo tenemos una bonita relación, de mucho respeto y yo sé que está muy contento de que yo vuelva a interpretar a Teresa. Y yo me siento feliz y encantada.

Hay nuevos personajes y otros que formaron parte de la primera, ¿Cómo fue el reencuentro?

Yo he seguido en contacto con todos ellos, aunque ellos están en España, yo he ido varias veces en estos años. Unos han estado en Los Ángeles y como quiera nos escribimos todo el tiempo. Hubo nuevos personajes que entraron en esta segunda temporada que también fueron increíbles. Una cosa es hablar por teléfono con los de antes y otra cosa estar todos ya en un set haciendo lo mismo otra vez y en la misma ciudad y con la misma gente, como dice la canción de mariachi.

¿Ademas de rodar en Colombia, volvieron a grabar en Marruecos?

No, grabamos en miles de lugares, a Marruecos no fuimos esta vez. Estuvimos en Rusia, Rumania, España, Italia, Estados Unidos, México y Belize. En Colombia me fue bien, yo ya había estado ahí haciéndo la primera temporada y en esta segunda temporada estábamos practicamente basados ahí, yo siempre me siento bien en Colombia, siempre nos ha recibido bien y de hecho están haciendo producciones muy importantes,. Colombia es como mi segunda casa.

La temática del empoderamiento de la mujer, es algo que esta muy presente y esto ha sido bastante marcado en tu personaje ¿no?

Es que ya es hora, Teresa marcó un cambio importante para la televisión en español de Estados Unidos, es que es (vista como) una heroína cuando realmente es una antiheroína, tiene todos los puntos que tendría una antiheroína, sin embargo la gente la ama y se echó al público en la palma de su mano y en la bolsa desde el capítulo uno, porque sigue siendo un victima, pero es una mujer súper poderosa y a partir de esa serie comenzaron a salir todas estas otras series de mujeres poderosas viviendo en mundos de hombres, así que me da mucho orgulloso eso y es un buen momento para regresar con un personaje así.

A nivel profesional ‘La Reina del Sur’ ha significado una bendicion como actriz, ¿ha ocurrido lo mismo a nivel personal o crees que esa etiqueta te metió en problemas?

No de ninguna manera, la que se mete en problemas soy yo, a mí nadie me mete en problemas y menos un personaje que es parte de mi carrera. Además yo solo hice ese tipo de personajes, a no, también lo hice en ‘Dueños del Paraíso’, pero he hecho un montón de cosas que entre uno y otro no tiene absolutamente que ver con eso y al final del día fue un parteaguas en mi carrera y en mi vida personal desde luego. Y con lo demás fui yo la que se metió en problemas, yo solita.

Con Ingobernable te vimos como una mujer valiente y con Teresa Mendoza ocurre algo parecido, a ambas las motiva el amor por sus hijos. Y en la segunda temporada es secuestrada su hija ¿no?

Pero eso no te lo voy a decir, vela (la serie). Pero sí, ambos son personajes que las motiva el amor por sus hijos. Son dos mujeres fuertes, inteligentes y que son madres. Claro y lo que es interesante es ver cómo va a reaccionar Teresa ante el secuestro de su hija.

¿En que ha cambiado sicológicamente la Kate que hizo la primera y la ahora, porque evidentemente debe haber un cambio con todo lo que viviste?

Claro y también porque pasan los años y uno va cambiando por vivir experiencias buenas, experiencias malas y todo eso, no solamente por lo que sucedió con el señor (Joaquin Loera “El Chapo”) Guzmán, no nada más eso me ha cambiado, me han cambiado todo. Son 9 años, un montón en los cuales he seguido trabajado un montón y ese episodio, pues claro, te lleva a ser simplemente, no sé, a ser la misma persona pero viendo la vida diferente desde otro punto de vista y sabiendo que somos mortales y que hay que tener más amor por uno mismo.

La manera de ver television ha cambiado con el streaming ¿de qué manera te ha afectado como actriz y como televidente?

En todos los sentidos, a mi me encanta ver la televisión que yo quiera, a la hora que yo quiera y como yo quiera. De hecho lo único que veo en vivo, de televisión abierta, son las noticias, pero si me quiero ver una serie me siento a verla en streaming. Así que ha cambiado muchisimo todo Netflix, ha sido como un parteaguas en cómo ver la television. Así que yo estoy muy contenta de tener la relación que tengo con Netflix y que ‘La Reina del Sur’ se vaya a pasar por Netflix.

En el documental que hiciste de "El Chapo", al final se vé cuando están dirigiéndote a hacer la demanda al Gobierno de Peña Nieto, pero la gente cree que es ahora que lo hiciste ¿no?

Sí, la demanda está hecha al Gobierno mexicano y ahora este gobierno (de AMLO) la hereda. Desgraciadamente, porque son ellos son los que heredan esta demanda.

Continúas formando parte de las campañas de Peta (contra elMaltrato a los animales), me imagino que Lola (tu perrita) te impulsa a seguir apoyando la causa. ¿No?

No nada más Lola, aunque no tuviera a Lola, me interesa que le demos voz a los animalitos que no la tienen y esta campaña que lancé se llama “link” porque se hace link entre la violencia a los seres humanos y la violencia a los animales, porque la mayoría de la gente que es violenta con otros tiene un paso de ser violentos con los animales.