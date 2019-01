Jason Day y Gaby Espino encienden la pantalla desde su primera escena ardiente en 'Jugar con Fuego'

La idea de sus estudios hoy en día es abarcar nuevos mercados y continuar con este tipo de producciones cortas que funcionaron muy bien cuando la cadena experimentó con “El recluso”, una serie de apenas 13 capítulos que tuvo mucha aceptación de la audiencia y que ahora pretenden mantener o superar con "Jugar con fuego".

En medio de la evidente proliferación de series cortas que ofrecen los servicios de streaming como Netflix, Hulu y Amazon, la televisión convencional no quiere quedarse atrás y es por ello que se lanzan a tratar de competir con formatos lo más parecido posible.

Esta producción llamada “Jugar con fuego” es realizada en un formato totalmente nuevo y consta de 10 capítulos intensos, dramáticos y misteriosos, llenos de acción, pasión, intriga, sexo, que luego de ver el primer capítulo podrás darte cuenta que una vez que se encienda el fuego será muy difícil que se pueda controlar.

Protagonizada por la sensual actriz venezolana Gaby Espino y el actor peruano Jason Day, “Jugar con fuego” te transporta a una ardiente historia ambientada en medio del verde y misterioso eje cafetero de Colombia, donde la lluvia de secuencias escénicas te atrapan y te queman desde la primera escena.

Aquí verás a Gaby Espino como nunca antes la has visto en la pantalla con su papel de Camila, una sensual esposa infiel que le gusta caminar al filo de la navaja, mientras juega con fuego en los brazos Fabrizio, un joven inteligente y apuesto que trabaja en la hacienda del socio de su esposo Peter Miller (Tony Plana).

En esta historia todos tienen un pasado que irás desnudando cada noche, porque una vez que se enciende la llama, ya nadie podrá apagar el fuego de cada uno de sus personajes por más tranquilos que parezcan. Para Jason Day, quien debuta con la cadena Telemundo, el poder formar de este proyecto es un gran privilegio. “Pero sobre todo estoy muy orgulloso y agradecido”, comentó en un encuentro con los medios la semana pasada en Los Ángeles.

Conocido en Latinoamerica por sus actuaciones en la serie “Esta sociedad” y en películas como “Mañana te cuento” y “Mancora” al lado de la actriz Española Elsa Pataky, Jason dice que no se siente muy cómodo hablando de él mismo. “Y por eso voy a hablar sobre Gaby Espino”, comenta ante la risa de su compañera de fuertes escenas de pasión desenfrenada. “Porque no tengo palabras para describir a esta belleza de mujer. Qué talento”, agrega mientras la mira con picardía.

“Lo que sí les quiero contar es que se mi hizo muy difícil conseguir este papel porque Carlos Ponce lo quería”, agregó en tono de broma y ante la risa de todos los presentes. Y no es para menos, pues ya se darán cuenta por qué al ver interactuar a Jason y Gaby frente a la cámara.

Como pueden ver, el elenco también está conformado por Carlos Ponce, quien interpreta a Jorge Jaramillo, jefe de Fabrizio y dueño de una hacienda cafetera y además esposo de Martina interpretada por la legendaria “Gaviota” Margarita Rosa de Francisco, a quien la audiciencia todavía recuerda por su trabajo en la inolvidable “Café con aroma de Mujer”.

En medio de ellos está Andrea (Laura Perico), hija de Jorge y Martina, una joven de carácter fuerte, dominante que llega a la hacienda de sus padres tras haber estudiado lejos del entorno y sin imaginarse que el destino la llevaría a formar parte de una relación peligrosa donde Fabrizio se enreda con tres mujeres totalmente diferentes en juego donde no se sabe quién arderá primero.

Suena interesante el papel de Fabrizio al conocerse la peligrosa relación que mantendrá con estas tres mujeres y sin duda esto fue algo que atrajo al actor peruano por querer ganar el papel tras en las audiciones, a la que por cierto no pudo acudir. “La noche previa a tener que volar a Miami a hacer la prueba final con todo el elenco , me encontré con que mi visa de trabajo estaba vencida y mi visa de turista también. Y lloré, no lloraba hacía mucho tiempo, sentí que había perdido una gran oportunidad, yo creía que ese personaje era mío. Ese personaje transita por lugares complejos a lo largo de la serie, son 10 episodios, pero son muy intensos. Yo tenia muchas ganas de interpretar a Fabrizio y lo perdí”, contó.

Pero como dicen por ahí “si es tuyo, nadie te lo quita”. Y así fue. “Y luego de las audiciones que hicieron otros actores, por arte de magia, la oportunidad volvió a mí. Aceptaron verme en Colombia , asi que viajé, llegué a Bogotá y me subieron a un auto y me llevaron cinco horas a conocer a Laura Perico para hacer con ella una prueba mientras ella grababa otra serie. “Yo me sentía humillado, por lo que había hecho, que yo dije ‘lo que quieran’ lleven a donde sea, torturenme, hagan lo que tengan que hacer, yo quiero este personaje y bueno, lo conseguimos y aquí estamos. Y estoy muy agradecido y muy feliz”.

En "Jugar con Fuego", Jason le da vida finalmente a Fabrizio, un hombre misterioso que aparece en la vida de tres mujeres, Camila y Martina, mujeres casadas y buenas amigas, y Andrea, la hija de Martina. La llegada de Fabrizio desde México perturbará de manera terrible y permanente la vida de los hogares de esta próspera zona cafetera en Colombia, ya que su incursión en el territorio de lo prohibido lo llevará a jugar con fuego y a poner en peligro su vida y la de estas tres mujeres.

"Jugar con Fuego" cuenta también con las actuaciones de Alejandro Aguilar, como Gildardo; Marcelo Serrado, como Thiago; Leticia Huijara es Dolores; Germán Quintero, como Don Andrés, entre otros.

Se estrena este martes 22 a las 9p.m. 8 centro por Telemundo.