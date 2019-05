El intérprete de José José resalta con comedia emocional

El amor no tiene una sola presentación ni reglas, eso lo tiene en claro el actor mexicano Alejandro de la Madrid, quien ha participado en proyectos como José José, el Príncipe de la Canción y Cuatro Lunas.

Otra faceta de la diversidad toma cuerpo a través del histrión con la puesta en escena de "Enfermos de Amor", que tendrá dos presentaciones en la Ciudad el 6 de junio a las 19:00 y 21:00 horas en el Teatro Galerías.

"Es una historia muy interesante porque está fragmentada en lo que puede ser una relación, desde el principio hasta cómo termina. Al autor (John Cariani) se le ocurrió inventarse enfermedades supuestamente que suceden en el amor.

"La primera parte son unos obsesivos impulsivos, el otro tiene sordera selectiva. Todas las mañas que tenemos cuando nos empezamos a relacionar y a tener un poco de miedo para involucrarnos y esas cosas", adelanta sobre la obra con la que ya tuvieron temporada en la Ciudad de México.

Aunque al principio puede sonar cómica, De la Madrid cuenta que al final se torna un poco más densa, pues es inevitable no sentirse identificado con las historias que cuentan y para las que también participan Esmeralda Pimentel, Mónica Huarte y Luis Arrieta.

"No importa las preferencias que tengas ni nada de lo que te guste, simplemente habla del amor en todas sus posibilidades, cómo se puede convertir en un desamor por las cosas que hacemos o las costumbres que tenemos".

En escena se podrá ver tanto a parejas jóvenes, como mayores, lesbianas, gays y otras posibilidades.

"Estamos todos contra todos. Tengo dos escenas con Mónica, una con Esmeralda, una con Luis, entre todos vamos jugando, porque es como si fuera una tómbola, los papeles se revuelven, pero generalmente tenemos cada uno un track que representar.

"Es importante hablar de diversos temas, no nada más de la parte gay o la parte de diversidad, me parece que hay temas que tendrían que dejar de ser un tabú o dejar de tomarlos como si fuera algo especial para que el mundo lo note. Creo que ha sido una batalla de muchos años que esto se convierta en un asunto, por decirlo de alguna manera natural, pero se me hace importante que la gente alcance a ver que la gente no tiene tampoco ninguna regla y si a nosotros nos puede parecer diferente tenemos que respetar", opina.

Para el histrión esta comedia es inteligente, y lleva al público a reflexionar.

Tras su paso por la Ciudad, De la Madrid continuará con la gira de "Enfermos de Amor" hasta septiembre y visitarán ciudades como Monterrey, Mérida, Oaxaca y Veracruz.