Dwayne "The Rock" Johnson el actor que le robó cámara a los Avengers

¿Quién es capaz de robarle cámara a los Avengers, los héroes más poderosos del mundo? Dwayne "The Rock" Johnson.

El actor, productor y activista hechizó y conmovió a la audiencia durante los MTV Movie & TV Awards al recoger el premio especial Generación, luego de un frenético número musical en el que bailó al ritmo de "We Will Rock You".

Sobre el escenario del Barker Hangar de Santa Mónica, California, el astro de Jumanji y Rampage recordó cómo batalló cuando decidió ser actor y los ejecutivos sólo veían a un luchador profesional demasiado musculoso y, además, mestizo.

"Era miserable hasta que hice una elección: yo no iba a conformarme a ser lo que Hollywood quería de mí; Hollywood iba a tener que conformarse con lo que yo era", expresó.

"Lo más poderoso que podemos hacer es ser nosotros", remató.

Destinado a íconos de la industria del entretenimiento, el premio Generación había sido entregado en anteriores ediciones a figuras como Will Smith, Johnny Depp y Tom Cruise.

En la ceremonia, conducida por el protagonista de ¡Shazam!, Zachary Levi, Avengers: Endgame se coronó como la gran ganadora.

El filme de los Hermanos Russo obtuvo las estatuillas de Mejor Película, Mejor Héroe (Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr.)y Mejor Villano (Thanos, de Josh Brolin).

Brie Larson, quien encarna a la Capitana Marvel, recogió el galardón a Mejor Pelea por el combate entre su personaje y Minn-Erva (Gemma Chan).

Por su parte, Sandra Bullock, con al éxito Birdbox, sobre un mundo postapocalíptico, obtuvo Mejor y Más Terrorífica Actuación.

Los musicales también brillaron gracias a Nace una Estrella, con Lady Gaga, quien fue reconocida con el título a Mejor Actuación en una Película y el de Mejor Momento Musical (al lado de Bradley Cooper), por la interpretación de la canción "Shallow".

Noah Centineo, uno de los rompecorazones de moda, fue reconocido gracias a la cinta romántica To All the Boys I've Loved Before como Mejor Actuación de Impacto y Mejor Beso (con Lana Condor).

El séptimo arte salió mejor parado que las producciones para la pantalla chica en la entrega de premios, pues acabó haciéndose de la mayoría de las categorías compartidas.

El apartado televisivo se encontró más dividido: el drama de fantasía e intriga Game of Thrones, uno de los títulos más nominados de la velada, consiguió, nada más, el premio a Mejor Serie.

Maisie Williams (postulada a Mejor Héroe y Mejor Pelea) y Emilia Clarke (Mejor Actuación) se fueron a casa con las manos vacías.

La "Madre de Dragones" acabó perdiendo ante Elisabeth Moss, de la distopía The Handmaid's Tale.