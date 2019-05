Los Duques de Sussex, Enrique y Meghan Markle, festejan su aniversario

El príncipe Enrique y Meghan Markle difundieron este domingo imágenes íntimas y nunca antes vistas de su boda, para celebrar su primer aniversario casados.

"Feliz primer año de casados a sus Altezas Reales. Hoy se cumple un año desde que se casaron el Duque y la Duquesa de Sussex", posteó la cuenta oficial de la pareja.

Los Duques de Sussex intercambiaron votos en la Capilla de San Jorge, dentro del terreno del Castillo de Windsor, el 19 de mayo de 2018.

En Instagram, compartieron un video, que alcanzó 5 millones de reproducciones, con las fotos exclusivas de la boda, el material estaba musicalizado con la canción "This Little Light of Mine", tema que eligieron para la recepción de su enlace.

"Esperamos que disfruten revivir este momento y ver fotos detrás de escenas de este día tan especial.

"Muchísimas gracias por todo el amor y el apoyo de varios de ustedes alrededor del mundo. Cada uno de ustedes hizo que este día fuera más significativo para nosotros", escribieron.