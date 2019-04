Los momentos más impactantes de la segunda temporada de Cobra Kai

La espera ha terminado. La segunda temporada de Cobra Kai llegó y se fue en un abrir y cerrar de ojos, al menos para mí que la pude ver en una sola sentada porque no me pude aguantar. Y no es para menos, se trata de la serie más vista de Youtube Premium en la actualidad.

La serie se estrenó el 24 de abril y ya el domingo llevaba, el primer capítulo de la segunda temporada, por encima de los 19 millones de visitas. Sí es verdad, ese primer episodio es gratuito y lo pueden ver todos, incluido los que no están tienen el servicio de Youtube Premium, pero lo cierto del caso es que si ves ese episodio de inmediato te vas a enganchar.

Para ponerte en contexto, la primera temporada culminó con la victoria de Miguel Díaz, el pupilo de Johnny Lawrence, en el Campeonato de Karate de All Valley, haciéndo que la escuela Cobra Kai se hiciera popular entre la juventud del valle, haciendo a un lado a Robbie, el pupilo de Daniel Larusso e hijo de Johnny, quien perdió la pelea en esa gran final, pero ganó la mayor experiencia de vida que haya podido obtener.

En esta segunda temporada, Daniel decide abrir su escuela de karate: ‘Miyagi Do- Karate. Con esa iniciativa, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) pretente inculcarle a su hija Sam (Mary Mouser) y a Robbie (Tanner Buchanan), sus únicos dos estudiantes, la disciplina y lealtad que él recibió de su maestro Mr. Miyagi.

Sin embargo, la evidente rivalidad que Daniel y Johnny tienen, los hace perder el foco de lo que quieren y por encontrario, los hace olvidar y darle prioridad a las cosas más en su vida.

Daniel siempre ha sido una persona que pone por encima a la familia, algo que vemos en él desde la trilogía original de los años 80 que se vio en el cine. Para Daniel, Mr. Miyagi (Pat Morita) fue más que un sensei, fue un padre, y esto lo inspiró a ser un buen padre cuando llegó el momento.

Ahora, realmente se ha convertido en un hombre de familia, pero también un hombre de negocios que tiene un concesionario de automóviles de lujo al lado de su esposa Amanda (Courtney Henggeler). Pero por alguna razón, no puede dejar de lado el pasado y sigue dejandose afectar por el “peligro” que representa Cobra Kai en la juventud de su vecindario de hoy en día.

Reabrir el Dojo Miyagi-Do esta, en parte, motivado por enseñar a los niños el verdadero sentido del karate y no la violencia que sugiere Cobra Kai. Sin embargo, la obsesión de Daniel por mostrar que es mejor que Johnny lo hace desenfocarse de su verdadero objetivo.

Por el contrario, Johnny ha intentado cambiar el concepto que siempre se ha tenido de Cobra Kai y quiere darle un nuevo giro a la filosofía de “No Mercy” que impuso su maestro Kreese, quien es un lobo que ha vuelto con piel de oveja para tratar de persuadir a Johnny sin que éste se percate de sus oscuras intenciones.

A medida que pasa los capítulos de esta segunda temporada (que por cierto tiene 10), Johnny se reencuentra con sus antiguos compañeros del Dojo y decide hacer un viaje en motocicleta a Big Bear, como una manera de escapar temporalmente de sus inseguridades, pero también para apoyar a Tommy, su amigo, que ha sido diagnosticado de cáncer. En ese viaje, los viejos amigos se cruzan con unos busca pleitos y el cuarteto de la antigua Cobra Kai los pone en su sitio. Pero un desenlace inesperado en esa travesía lo trae de vuelta a la realidad.

Mientras Johnny estaba de viaje, Kreese aprovecha para adoctrinar a los alumnos de Johnny, quienes son buenos muchachos, pero Kreese se las ingenia para llevarlos por el camino equivocado. En medio de todo esto se encuentra Miguel Díaz, el joven hispano y mano derecha de Johnny, quien cree fielmente en el cambio de filosofía de Johnny.

Las cosas se ponen aún más desastrosas en el final de esta temporada, cuando Sam, quien ya no es novia de Miguel, ahora intenta tener una relación con Robbie, pero inevitablemente no ha podido olvidar a Miguel, por lo que en una fiesta comete el error de besarlo. La nueva novia de Miguel lo vé y decide vengarse.

Toda esta situación los lleva a enfrentarse en una pelea grupal en plena escuela en la que Miguel sale afectado y ahora se encuentra al borde de la muerte o la invalidez, mientras que Sam también se vé herida y va a parar al hospital.

Frente a esta situación, Amanda le dá un ultimátum a Daniel en el que debe elegir entre ella o el dojo.

Daniel ahora ya no quiere enfrentar la amenaza de Cobra Kai en el Valle, porque finalmente aceptó su inmadurez y los celos le están costando su matrimonio y poniendo en peligro a los niños de su dojo.

Para completar, ahora Johnny también decide dejarlo todo, mientras al final de esta temporada se asoma la posibilidad, o mejor dicho el hecho, de que reaparece en la vida de Johnny y Daniel la mujer que los hizo enfrentarse por primera vez cuando eran adolescentes, Ali Mills.

¿Qué significará el regreso de Ali en la vida de ambos? La respuesta llegará en la tercera temporada que ya quisiera que llegue, pero tendré que esperar y igual que ustedes.Copyright © 2019, Hoy Los Angeles