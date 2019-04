Consideran arresto domiciliario para la actriz Felicity Huffman

Felicity Huffman podría recibir una condena de arresto domiciliario por haber aceptado su culpa en el escándalo de sobornos para que su hija ingresaran a Harvard, informó The Boston Herald.

Según expertos en este tipo de situaciones, es muy probable que la actriz deba portar un grillete electrónico.

"Ella fue la primera en salir por la puerta para asumir su responsabilidad y será recompensada generosamente por ello, especialmente si los otros acusados se resisten, como lo hemos visto", declaró Louis Shapiro, abogado federal de Los Ángeles.

Por su parte, Manny Medrano, abogado y ex fiscal federal, dijo que de acuerdo a las pautas legales vigentes, la actriz de Esposas Desesperadas podría enfrentar entre cuatro y diez meses de prisión, aunque los fiscales han recomendado la sentencia mínima.

Otro punto a favor de Huffman es la cantidad que pagó, 15 mil dólares, una cifra pequeña a comparación de otras personas que pagaron hasta 500 mil dólares, como Lori Loughlin; además de que no cuenta con antecedentes penales.

Según Dimitry Gorin, ex fiscal federal de Los Ángeles, estos datos ayudan a que el equipo de defensa de la intérprete pueda argumentar que no es necesaria una estancia en la cárcel.

"En la Corte Federal, el juez tiene la discreción legal para no seguir las pautas de sentencia, ya que son de asesoría, no obligatorias", dijo, "una persona sin antecedentes penales, sin una intención criminal grave y un sólido historial de cumplimiento de la ley no debe ser enviada a prisión".

"Supongo que sus abogados buscarán resaltar estos puntos y mantenerla lejos de la cárcel", agregó.

Los expertos coincidieron en que el punto en contra de Huffman es su perfil de celebridad, ya que el juez no querría parecer débil ante ella, aunque las disculpas públicas que ofreció podrían ser un factor de peso.