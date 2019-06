Confirman una tercera temporada para la serie ambientada en Boyle Heights ‘Vida’

Tras una exitosa segunda temporada, el jefe de operaciones de Starz Jeffrey Hirsch anunció hoy que la serie original de Startz “Vida”, de la productora ejecutiva y showrunner Tanya Saracho (“How to Get Away With Murder”, “Looking”, “Girls”), ha sido renovada para una tercera temporada.

“Es una rareza en la televisión de hoy el contar con una serie que recibe este nivel de elogios por parte de los críticos a lo largo de dos temporadas consecutivas y que genera una conversación cultural de una forma como ha ocurrido con ‘Vida’”, dijo Hirsch.

“Estamos orgullosos de continuar contando esta historia con Tanya y el increíble elenco y el equipo técnico que ha convocado”, agregó.

Ganadora del GLAAD Media Award de 2019 a la Mejor serie de comedia y merecedora de un 100% en Rotten Tomatoes en ambas temporadas, “Vida” fue creada por Tanya Saracho, quien es la productora ejecutiva junto a Robin Schwartz, Peter Saraf y Marc Turtletaub de Big Beach TV con Stephanie Langhoff.

La audiencia hispana de “Vida” ha crecido en un 56% comparada con el mismo período en la primera temporada, dándole la composición hispana más alta entre las series guionadas de servicios premium en 2019 (Live+3).

Ademas, los subscriptores hispanos de STARZ han crecido en un 17% desde que se estrenó la serie en mayo de 2018 y el número de nuevos clientes que vieron la segunda temporada de “Vida” en la app en los primeros siete días fue casi el doble del año anterior.

En la segunda temporada de “Vida”, Lyn y Emma ponen en marcha la monumental tarea de reconstruir el negocio de su madre mientras lidian con las limitaciones financieras, la competencia de los constructores y el crecimiento del movimiento contra la gentrificación.

Lyn y Emma deberán considerar las relaciones en sus vidas, incluyendo la propia, y se verán forzadas a buscar mucho más profundamente para descubrir qué es lo que el legado de su madre significa para ellas.

“Vida” cuenta en su elenco con Melissa Barrera (“Club de Cuervos” y los próximos largometrajes In the Heights y Carmen) como Lyn, Mishel Prada (“Fear The Walking Dead: Passage”) como Emma, Ser Anzoátegui (“East Los High”) como Eddy, Chelsea Rendon (Bright) como Marisol, Carlos Miranda (The Bling Ring) como Johnny, y Roberta Colíndrez (“I Love Dick”) como Nico.

La vicepresidenta senior de programación original Kathryn Tyus-Adair es la ejecutiva de Starz que está a cargo de “Vida.”